https://ria.ru/20210124/obrazovanie-1594129847.html

Международный день образования

Международный день образования

24 января по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день образования. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T00:23

2021-01-24T00:23

2021-01-24T00:23

международный день образования

справки

в мире

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24 января по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день образования.Празднование дня было установлено 3 декабря 2018 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которую поддержали 58 государств-членов. В документе отмечалось, что образование играет ключевую роль в формировании устойчивого и жизнеспособного общества и способствует достижению целей в области устойчивого развития.Право на образование закреплено в Статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования. Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех.В сентябре 2015 года мировое сообщество приняло Цели устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Образование является ключевым фактором в достижении всех 17 целей. А Цель 4, в частности, предусматривает обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и предоставление возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Международный день образования имеет важную просветительскую функцию. Он помогает привлечь внимание к серьезной проблеме отсутствия у каждого пятого ребенка в мире возможности учиться. По данным ЮНЕСКО, в настоящее время 262 миллиона детей и молодых людей не посещают школу; 617 миллионов детей и подростков не обладают элементарными навыками чтения и математики; менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу.Без обеспечения всеохватного и справедливого качественного образования, без создания возможности обучения на протяжении всей жизни для всех государствам не удастся разорвать порочный круг нищеты, оставляющей миллионы детей, а также молодежь и взрослых за рамками процесса развития. Россия привержена выполнению Цели устойчивого развития о всеохватном качественном образовании для всех. Охват общим образованием в РФ составляет более 99%. Доступность дошкольного образования в России, по состоянию на 1 января 2021 года, оценивается в 98%. В настоящее время в России реализуется Национальный проект "Образование", рассчитанный на 2019-2024 годы. Проект нацелен на решение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.Национальный проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. По последним данным Росстата, в России 40 823 организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. В них обучаются 16 565 тысяч школьников. По данным Минипросвещения, с 2021 по 2024 год будет построено более 1,9 тысячи новых современных школ на 1,2 миллиона мест.В декабре 2020 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Россия входит в десятку стран-лидеров международного исследования TIMSS за 2019 год и улучшила свои показатели за 2015 год. TIMSS – международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественно-научного образования, оно позволяет сравнить уровень и качество знаний в этих областях школьников разных стран, которые учатся в 4-х и 8-х классах. Исследование показало, что в РФ продолжают давать школьникам качественную фундаментальную подготовку.В РФ, по последним данным Росстата, 724 высших учебных заведения, в которых обучаются 4068 тысяч студентов. В России реализуется более 650 специальностей по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры (ординатуры, адъюнктуры), ассистентуры-стажировки. Российские вузы также предлагают довузовские подготовительные программы (для подготовки к поступлению в бакалавриат, специалитет и магистратуру), краткосрочные программы (летний университет, семестр в России, летние школы), программы изучения русского языка как иностранного, программы дополнительного образования: профессиональной переподготовки и повышения квалификации.Россия также вносит вклад в международные усилия по развитию образования. В РФ существует много льгот для студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование. Они не зависят от гражданства, поэтому все иностранные студенты могут получить те же льготы, что и россияне.Стоимость обучения в российских университетах значительно ниже, чем в университетах США, Канады и Великобритании. Широкие возможности выбора иностранным студентам предоставляет наличие университетов в 82 регионах – от Калининграда до Владивостока.Россия – одна из немногих стран, предоставляющих иностранцам возможность бесплатного обучения на бюджетной основе. В 2020 году было выделено 15 тысяч бюджетных мест в российских вузах для иностранных граждан. В середине 2019 года Россотрудничество запустило более 30 международных проектов. В 2020 году в период пандемии данный опыт получил свое развитие, и основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру. Более 100 тысяч школьников, студентов и преподавателей за рубежом получили цифровую поддержку российских университетов. В октябре 2020 года Россотрудничество совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации запустили бесплатные образовательные онлайн-программы от ведущих российских IT-компаний в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Курсы были ориентированы в первую очередь на русскоязычное население в Индии, Индонезии, Вьетнаме, Франции, Ирландии, но пройти их мог любой желающий. В процесс было вовлечено более 50 стран и более 30 тысяч человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день образования, справки, в мире