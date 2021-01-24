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https://ria.ru/20210124/myasnikov-1594336596.html
Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации
Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram на семь частых вопросов о прививке против коронавирусной инфекции. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T07:32
2021-01-24T12:10
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
telegram (приложение)
здоровье
евросоюз
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram на семь частых вопросов о прививке против коронавирусной инфекции.По его словам, сейчас в России доступны две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом лекарстве по совету врача.Медик подчеркнул, что больных с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенна важна защита от инфекции.Переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. Медик уточнил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса.Мясников также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.Кроме того, врач призвал перенесших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител. Дело в том, что у таких людей есть клеточный иммунитет — клетки "памяти", которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, telegram (приложение), здоровье, евросоюз, сша, общество

Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации

07:32 24.01.2021 (обновлено: 12:10 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram на семь частых вопросов о прививке против коронавирусной инфекции.
По его словам, сейчас в России доступны две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом лекарстве по совету врача.
Медик подчеркнул, что больных с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенна важна защита от инфекции.
"Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий", — пояснил Мясников.
Переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. Медик уточнил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса.

"Для того чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей, достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40 процентов", — пояснил специалист.

Мясников также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.
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Кроме того, врач призвал перенесших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител. Дело в том, что у таких людей есть клеточный иммунитет — клетки "памяти", которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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