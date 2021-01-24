https://ria.ru/20210124/myasnikov-1594336596.html
Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации
Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram на семь частых вопросов о прививке против коронавирусной инфекции. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T07:32
2021-01-24T07:32
2021-01-24T12:10
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
telegram (приложение)
здоровье
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram на семь частых вопросов о прививке против коронавирусной инфекции.По его словам, сейчас в России доступны две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом лекарстве по совету врача.Медик подчеркнул, что больных с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенна важна защита от инфекции.Переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. Медик уточнил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса.Мясников также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.Кроме того, врач призвал перенесших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител. Дело в том, что у таких людей есть клеточный иммунитет — клетки "памяти", которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/antitela-1594264082.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0ca85366a551011bd150c232beeb848b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, telegram (приложение), здоровье, евросоюз, сша, общество
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
ответил в Telegram
на семь частых вопросов о прививке против коронавирусной инфекции.
По его словам, сейчас в России доступны две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом лекарстве по совету врача.
Медик подчеркнул, что больных с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенна важна защита от инфекции.
"Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий", — пояснил Мясников.
Переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. Медик уточнил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса.
"Для того чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей, достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40 процентов", — пояснил специалист.
Мясников также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.
Кроме того, врач призвал перенесших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител. Дело в том, что у таких людей есть клеточный иммунитет — клетки "памяти", которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.