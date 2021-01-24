Экс-президента Боливии Эво Моралеса выписали из больницы после COVID-19
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Бразилию. День четвертый
МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес сообщил, что выписался из больницы после лечения от COVID-19 и поблагодарил врачей за самоотверженность.
"Я очень благодарен медкомиссии, персоналу и работникам клиники Лос-Оливос за оказанную мне помощь, которая сделала возможной мое выздоровление. Мое уважение и восхищение им за их усилия и самоотверженность", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Estoy muy agradecido con la junta médica, personal y trabajadores de la Clínica Los Olivos por los cuidados que me dieron y que hicieron posible mi alta.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 24, 2021
Mi respeto y admiración para ellas y ellos por su dedicación y esfuerzo. pic.twitter.com/vOVOrxqN2e
О заражении экс-президента COVID-19 стало известно из местных СМИ 13 января. До этого политик опровергал заражение и обвинял правые политические силы в распространении слухов.
Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну в октябре 2019 года. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов, на которых 18 октября 2020 года победил социалист Луис Арсе.
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