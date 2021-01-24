https://ria.ru/20210124/morales-1594401148.html

Экс-президента Боливии Эво Моралеса выписали из больницы после COVID-19

Экс-президента Боливии Эво Моралеса выписали из больницы после COVID-19

Экс-президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес сообщил, что выписался из больницы после лечения от COVID-19 и поблагодарил врачей... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T22:23

2021-01-24T22:23

2021-01-24T22:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

луис арсе

жанин аньес

здоровье - общество

эво моралес

боливия

в мире

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МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес сообщил, что выписался из больницы после лечения от COVID-19 и поблагодарил врачей за самоотверженность."Я очень благодарен медкомиссии, персоналу и работникам клиники Лос-Оливос за оказанную мне помощь, которая сделала возможной мое выздоровление. Мое уважение и восхищение им за их усилия и самоотверженность", - написал политик в своем блоге в Twitter.О заражении экс-президента COVID-19 стало известно из местных СМИ 13 января. До этого политик опровергал заражение и обвинял правые политические силы в распространении слухов.Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну в октябре 2019 года. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов, на которых 18 октября 2020 года победил социалист Луис Арсе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, луис арсе, жанин аньес, здоровье - общество, эво моралес, боливия, в мире