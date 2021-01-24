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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/morales-1594401148.html
Экс-президента Боливии Эво Моралеса выписали из больницы после COVID-19
Экс-президента Боливии Эво Моралеса выписали из больницы после COVID-19
Экс-президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес сообщил, что выписался из больницы после лечения от COVID-19 и поблагодарил врачей... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T22:23
2021-01-24T22:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
луис арсе
жанин аньес
здоровье - общество
эво моралес
боливия
в мире
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МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес сообщил, что выписался из больницы после лечения от COVID-19 и поблагодарил врачей за самоотверженность."Я очень благодарен медкомиссии, персоналу и работникам клиники Лос-Оливос за оказанную мне помощь, которая сделала возможной мое выздоровление. Мое уважение и восхищение им за их усилия и самоотверженность", - написал политик в своем блоге в Twitter.О заражении экс-президента COVID-19 стало известно из местных СМИ 13 января. До этого политик опровергал заражение и обвинял правые политические силы в распространении слухов.Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну в октябре 2019 года. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов, на которых 18 октября 2020 года победил социалист Луис Арсе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, луис арсе, жанин аньес, здоровье - общество, эво моралес, боливия, в мире

Экс-президента Боливии Эво Моралеса выписали из больницы после COVID-19

22:23 24.01.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес сообщил, что выписался из больницы после лечения от COVID-19 и поблагодарил врачей за самоотверженность.
"Я очень благодарен медкомиссии, персоналу и работникам клиники Лос-Оливос за оказанную мне помощь, которая сделала возможной мое выздоровление. Мое уважение и восхищение им за их усилия и самоотверженность", - написал политик в своем блоге в Twitter.
О заражении экс-президента COVID-19 стало известно из местных СМИ 13 января. До этого политик опровергал заражение и обвинял правые политические силы в распространении слухов.
Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну в октябре 2019 года. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов, на которых 18 октября 2020 года победил социалист Луис Арсе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Луис АрсеЖанин АньесЗдоровье - ОбществоЭво МоралесБоливияВ мире
 
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