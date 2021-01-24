В Петербурге 24 человека обратились за медпомощью на незаконной акции
17:17 24.01.2021 (обновлено: 18:15 24.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. За медицинской помощью на несогласованной акции в Санкт-Петербурге обратились 24 человека, девяти из них она была оказана на месте, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"На несогласованной акции в центре Санкт-Петербурга, состоявшейся 23 января, к врачам обратились 24 человека, 9 из них медицинская помощь была оказана на месте. Остальные были доставлены в стационары экстренной помощи. После обследования и оказания им медицинской помощи в приемном покое все были отпущены домой", - говорится в сообщении.
По данным комитета, на сегодняшний день в больнице остается одна пострадавшая. В ближайшее время она будет выписана домой.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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