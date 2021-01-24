https://ria.ru/20210124/medpomosch-1594379167.html

В Петербурге 24 человека обратились за медпомощью на незаконной акции

В Петербурге 24 человека обратились за медпомощью на незаконной акции

За медицинской помощью на несогласованной акции в Санкт-Петербурге обратились 24 человека, девяти из них она была оказана на месте, сообщает городской комитет... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T17:17

2021-01-24T17:17

2021-01-24T18:15

россия

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. За медицинской помощью на несогласованной акции в Санкт-Петербурге обратились 24 человека, девяти из них она была оказана на месте, сообщает городской комитет по здравоохранению.По данным комитета, на сегодняшний день в больнице остается одна пострадавшая. В ближайшее время она будет выписана домой.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-24T17:17 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия