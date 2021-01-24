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Названы условия для замены моторного масла раньше срока
Названы условия для замены моторного масла раньше срока
Автор портала "АвтоВзгляд" Ефим Розкин перечислил ситуации, когда замену моторного масла необходимо произвести гораздо раньше положенного срока. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T06:20
2021-01-24T06:20
ефим розкин
россия
автомобили
авто
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автор портала "АвтоВзгляд" Ефим Розкин перечислил ситуации, когда замену моторного масла необходимо произвести гораздо раньше положенного срока. По его словам, автопроизводители рекомендуют менять жидкость раз в год или по достижении определенного пробега. Однако, например, таксистам необходимо делать это чаще. Работа в такси подразумевает, что водитель использует автомобиль более интенсивно, в результате этого моторное масло деградирует и выгорает быстрее обычного, пояснил Розкин.Публицист советует чаще проводить замену масла автомобилистам, которые живут в сельской местности и передвигаются на дорогах без твердого покрытия. Кроме того, на жидкость негативно влияют пробки и поездки на короткие расстояния.Автор статьи также подчеркнул, что масло деградирует при длительном простое машины, поэтому важно хотя бы раз в неделю-две заводить мотор, поскольку без смазки и при высоких температурах в нем могут образовываться очаги коррозии.Чтобы избежать трат на ремонт двигателя, водителям советуют избегать заправки автомобиля некачественным бензином.
https://ria.ru/20210116/dver-1593287472.html
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ефим розкин, россия, автомобили, авто, общество

Названы условия для замены моторного масла раньше срока

06:20 24.01.2021
 
© Fotolia / WitthayaМужчина заливает масло в двигатель автомобиля
Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Fotolia / Witthaya
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автор портала "АвтоВзгляд" Ефим Розкин перечислил ситуации, когда замену моторного масла необходимо произвести гораздо раньше положенного срока.
По его словам, автопроизводители рекомендуют менять жидкость раз в год или по достижении определенного пробега. Однако, например, таксистам необходимо делать это чаще. Работа в такси подразумевает, что водитель использует автомобиль более интенсивно, в результате этого моторное масло деградирует и выгорает быстрее обычного, пояснил Розкин.
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Публицист советует чаще проводить замену масла автомобилистам, которые живут в сельской местности и передвигаются на дорогах без твердого покрытия. Кроме того, на жидкость негативно влияют пробки и поездки на короткие расстояния.

"Излишнее усердие с педалью газа также влечет за собой быстрый износ смазки", — рассказал Розкин.

Автор статьи также подчеркнул, что масло деградирует при длительном простое машины, поэтому важно хотя бы раз в неделю-две заводить мотор, поскольку без смазки и при высоких температурах в нем могут образовываться очаги коррозии.
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