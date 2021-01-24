https://ria.ru/20210124/maslo-1594334826.html

Названы условия для замены моторного масла раньше срока

Названы условия для замены моторного масла раньше срока

Автор портала "АвтоВзгляд" Ефим Розкин перечислил ситуации, когда замену моторного масла необходимо произвести гораздо раньше положенного срока. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T06:20

2021-01-24T06:20

2021-01-24T06:20

ефим розкин

россия

автомобили

авто

общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автор портала "АвтоВзгляд" Ефим Розкин перечислил ситуации, когда замену моторного масла необходимо произвести гораздо раньше положенного срока. По его словам, автопроизводители рекомендуют менять жидкость раз в год или по достижении определенного пробега. Однако, например, таксистам необходимо делать это чаще. Работа в такси подразумевает, что водитель использует автомобиль более интенсивно, в результате этого моторное масло деградирует и выгорает быстрее обычного, пояснил Розкин.Публицист советует чаще проводить замену масла автомобилистам, которые живут в сельской местности и передвигаются на дорогах без твердого покрытия. Кроме того, на жидкость негативно влияют пробки и поездки на короткие расстояния.Автор статьи также подчеркнул, что масло деградирует при длительном простое машины, поэтому важно хотя бы раз в неделю-две заводить мотор, поскольку без смазки и при высоких температурах в нем могут образовываться очаги коррозии.Чтобы избежать трат на ремонт двигателя, водителям советуют избегать заправки автомобиля некачественным бензином.

https://ria.ru/20210116/dver-1593287472.html

https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html

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ефим розкин, россия, автомобили, авто, общество