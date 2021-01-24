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Россия добилась снятия с обсуждения в ПАСЕ вопроса про Крым
Россия добилась снятия с обсуждения в ПАСЕ вопроса про Крым
Российская делегация в ходе заседания Бюро ПАСЕ добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала украинская делегация, сообщил вице-спикер... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T13:24
2021-01-24T15:04
россия
возвращение россии в пасе
петр толстой
госдума рф
республика крым
парламентская ассамблея совета европы
политика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская делегация в ходе заседания Бюро ПАСЕ добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала украинская делегация, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января."Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация", - написал Толстой в Facebook.Парламентарий отметил, что все уже немного устали от русофобии и пропаганды, но желание надавить на Россию, повлиять на ее правовую систему и систему ценностей побеждает здравый смысл."Пока одни кидаются в нас "снежками" на международных площадках, другие кидаются снежками в ОМОН в Москве. Но результат в обоих случаях один: мы отряхиваемся и идём дальше, беспокоясь лишь об одном – как бы школота руки не застудила", - добавил Толстой.
https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html
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россия, возвращение россии в пасе, петр толстой, госдума рф, республика крым, парламентская ассамблея совета европы, политика

Россия добилась снятия с обсуждения в ПАСЕ вопроса про Крым

13:24 24.01.2021 (обновлено: 15:04 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская делегация в ходе заседания Бюро ПАСЕ добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала украинская делегация, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января.
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"Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация", - написал Толстой в Facebook.
Парламентарий отметил, что все уже немного устали от русофобии и пропаганды, но желание надавить на Россию, повлиять на ее правовую систему и систему ценностей побеждает здравый смысл.
"Пока одни кидаются в нас "снежками" на международных площадках, другие кидаются снежками в ОМОН в Москве. Но результат в обоих случаях один: мы отряхиваемся и идём дальше, беспокоясь лишь об одном – как бы школота руки не застудила", - добавил Толстой.
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РоссияВозвращение России в ПАСЕПетр ТолстойГосдума РФРеспублика КрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПолитика
 
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