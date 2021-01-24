https://ria.ru/20210124/krym-1594358376.html

Россия добилась снятия с обсуждения в ПАСЕ вопроса про Крым

Россия добилась снятия с обсуждения в ПАСЕ вопроса про Крым

Российская делегация в ходе заседания Бюро ПАСЕ добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала украинская делегация, сообщил вице-спикер... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T13:24

2021-01-24T13:24

2021-01-24T15:04

россия

возвращение россии в пасе

петр толстой

госдума рф

республика крым

парламентская ассамблея совета европы

политика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская делегация в ходе заседания Бюро ПАСЕ добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала украинская делегация, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января."Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация", - написал Толстой в Facebook.Парламентарий отметил, что все уже немного устали от русофобии и пропаганды, но желание надавить на Россию, повлиять на ее правовую систему и систему ценностей побеждает здравый смысл."Пока одни кидаются в нас "снежками" на международных площадках, другие кидаются снежками в ОМОН в Москве. Но результат в обоих случаях один: мы отряхиваемся и идём дальше, беспокоясь лишь об одном – как бы школота руки не застудила", - добавил Толстой.

https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

республика крым

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россия, возвращение россии в пасе, петр толстой, госдума рф, республика крым, парламентская ассамблея совета европы, политика