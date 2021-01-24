https://ria.ru/20210124/krizis-1594376259.html
Захарова заявила о глубочайшем кризисе идеологии Запада
Захарова заявила о глубочайшем кризисе идеологии Запада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глубочайшим кризисом идеологии то, как на Западе различаются оценки протестов в США и в России. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:47
2021-01-24T16:47
2021-01-24T16:47
россия
капитолий
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глубочайшим кризисом идеологии то, как на Западе различаются оценки протестов в США и в России."Это не лицемерие, это кризис их идеологии. Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран",- добавила она.Официальный представитель МИД РФ отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом, по ее словам, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации."Это делается намеренно... Для того, чтобы нам добиться изъятия, блокировки фейковой информации нужно пройти семь кругов ада, нужны решения судов, долгая переписка", - сказала Захарова.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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РИА Новости
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Мария Захарова: "Американским коллегам придется объясняться в МИДе"
Посольству США "придется объясняться" перед МИД за публикации "маршрутов протестов" - комментарий зам главы МИД РФ Марии Захаровой
2021-01-24T16:47
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россия, капитолий, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв – РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
назвала глубочайшим кризисом идеологии то, как на Западе различаются оценки протестов в США
и в России.
"Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма... Краска сошла - и мы увидели, что там есть на самом деле. Про себя, про то, что проходило в Вашингтоне, про Капитолий - это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Это не лицемерие, это кризис их идеологии. Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран",- добавила она.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом, по ее словам, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.
"Это делается намеренно... Для того, чтобы нам добиться изъятия, блокировки фейковой информации нужно пройти семь кругов ада, нужны решения судов, долгая переписка", - сказала Захарова.
Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена
. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.