https://ria.ru/20210124/krizis-1594376259.html

Захарова заявила о глубочайшем кризисе идеологии Запада

Захарова заявила о глубочайшем кризисе идеологии Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глубочайшим кризисом идеологии то, как на Западе различаются оценки протестов в США и в России. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:47

2021-01-24T16:47

2021-01-24T16:47

россия

капитолий

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581067563_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_8cafe720cb83b61588fc59c15d91ed7c.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глубочайшим кризисом идеологии то, как на Западе различаются оценки протестов в США и в России."Это не лицемерие, это кризис их идеологии. Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран",- добавила она.Официальный представитель МИД РФ отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом, по ее словам, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации."Это делается намеренно... Для того, чтобы нам добиться изъятия, блокировки фейковой информации нужно пройти семь кругов ада, нужны решения судов, долгая переписка", - сказала Захарова.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210123/otvet-1594300012.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мария Захарова: "Американским коллегам придется объясняться в МИДе" Посольству США "придется объясняться" перед МИД за публикации "маршрутов протестов" - комментарий зам главы МИД РФ Марии Захаровой 2021-01-24T16:47 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, капитолий, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире