https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348385.html
В России выявили 21 127 новых случаев коронавируса
В России выявили 21 127 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:01
2021-01-24T11:01
2021-01-24T12:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594349692_0:127:2655:1621_1920x0_80_0_0_3ca4b53018098baa8f061f677c068307.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Новые заболевшие есть во всех регионах, у 10,9% из них болезнь протекает без клинических проявлений. Таким образом, за все время общее число инфицированных достигло 3 719 400, темп прироста 0,57%.В штабе добавили, что 22 445 пациентов выздоровели и выписались из больниц, всего с начала распространения болезни — 3 131 760. За истекшие сутки от COVID-19 в стране скончался 491 человек, в частности в Москве — 74, Санкт-Петербурге — 61, Подмосковье — 37. За весь период умерли 69 462 человека. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/smertnost-1594344166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594349692_0:127:2560:2047_1920x0_80_0_0_67053c332104f4132ca6a44a23bd2237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Новые заболевшие есть во всех регионах, у 10,9% из них болезнь протекает без клинических проявлений.
Таким образом, за все время общее число инфицированных достигло 3 719 400, темп прироста 0,57%.
В штабе добавили, что 22 445 пациентов выздоровели и выписались из больниц, всего с начала распространения болезни — 3 131 760.
За истекшие сутки от COVID-19 в стране скончался 491 человек, в частности в Москве
— 74, Санкт-Петербурге
— 61, Подмосковье
— 37. За весь период умерли 69 462 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.