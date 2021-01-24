https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348385.html

В России выявили 21 127 новых случаев коронавируса

В России выявили 21 127 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:01

2021-01-24T11:01

2021-01-24T12:13

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Новые заболевшие есть во всех регионах, у 10,9% из них болезнь протекает без клинических проявлений. Таким образом, за все время общее число инфицированных достигло 3 719 400, темп прироста 0,57%.В штабе добавили, что 22 445 пациентов выздоровели и выписались из больниц, всего с начала распространения болезни — 3 131 760. За истекшие сутки от COVID-19 в стране скончался 491 человек, в частности в Москве — 74, Санкт-Петербурге — 61, Подмосковье — 37. За весь период умерли 69 462 человека. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/smertnost-1594344166.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество