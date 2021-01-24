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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/koronavirus-1594348385.html
В России выявили 21 127 новых случаев коронавируса
В России выявили 21 127 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:01
2021-01-24T12:13
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Новые заболевшие есть во всех регионах, у 10,9% из них болезнь протекает без клинических проявлений. Таким образом, за все время общее число инфицированных достигло 3 719 400, темп прироста 0,57%.В штабе добавили, что 22 445 пациентов выздоровели и выписались из больниц, всего с начала распространения болезни — 3 131 760. За истекшие сутки от COVID-19 в стране скончался 491 человек, в частности в Москве — 74, Санкт-Петербурге — 61, Подмосковье — 37. За весь период умерли 69 462 человека. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 21 127 новых случаев коронавируса

11:01 24.01.2021 (обновлено: 12:13 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Новые заболевшие есть во всех регионах, у 10,9% из них болезнь протекает без клинических проявлений.
Таким образом, за все время общее число инфицированных достигло 3 719 400, темп прироста 0,57%.
В штабе добавили, что 22 445 пациентов выздоровели и выписались из больниц, всего с начала распространения болезни — 3 131 760.
За истекшие сутки от COVID-19 в стране скончался 491 человек, в частности в Москве — 74, Санкт-Петербурге — 61, Подмосковье — 37. За весь период умерли 69 462 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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