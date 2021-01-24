https://ria.ru/20210124/kitay-1594356898.html

Китай провел первую презентацию международного импортного ЭКСПО

Китай провел первую презентацию международного импортного ЭКСПО

Оргкомитет 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (СIIE) в четверг в формате видеоконференции провел первую презентацию этого мероприятия для... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T12:48

2021-01-24T12:48

2021-01-24T12:48

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МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Оргкомитет 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (СIIE) в четверг в формате видеоконференции провел первую презентацию этого мероприятия для зарубежных предприятий, в которой приняло участие более 100 немецких компаний."СIIE послужило важной деловой площадкой, на которой компании всего мира смогли продемонстрировать свои товары и услуги китайским потребителям", – отметил генеральный менеджер шанхайского отделения Германской внешнеторговой палаты в Китае (AHK China) Джан Джови.На третьем ЭКСПО СIIE было представлено около 170 немецких компаний, общая выставочная площадь их стендов превысила 18 тысяч квадратных метров. По этим двум показателям Германия лидировала среди европейских стран.На данный момент несколько сотен предприятий подтвердили участие в четвертом ЭКСПО СIIE, которое будет проведено в Шанхае с 5 по 10 ноября 2021 года в формате офлайн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, германия, китай, экономика