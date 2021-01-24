https://ria.ru/20210124/khleb-1594349569.html

В регионы направят 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков

В регионы направят 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков

Правительство распределит между регионами 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопёков, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:06

2021-01-24T11:06

2021-01-24T11:06

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство распределит между регионами 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопёков, сообщает пресс-служба кабмина.Распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал на необходимость своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов."Между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В конце декабря было принято решение, что 2,9 миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 миллиарда рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.

https://ria.ru/20210121/tseny-1593987733.html

россия

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россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика