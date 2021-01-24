https://ria.ru/20210124/karantin-1594357998.html

В крупном итальянском регионе по ошибке на неделю ввели карантин

В крупном итальянском регионе по ошибке на неделю ввели карантин

В течение недели итальянский регион Ломбардия находился на карантине из-за ошибки в региональной статистике, пишет газета Le Nouvel Observateur. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T13:21

2021-01-24T13:21

2021-01-24T15:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сардиния

ломбардия

здоровье - общество

италия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В течение недели итальянский регион Ломбардия находился на карантине из-за ошибки в региональной статистике, пишет газета Le Nouvel Observateur.Сейчас регионы Италии делятся на три типа зон: желтые, красные и оранжевые — в зависимости от серьезности эпидемической ситуации. Еженедельно за ней следит научный комитет.Неделю назад Ломбардия попала в "красную зону", а с воскресенья она окажется в "оранжевой зоне" — об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения страны.В указе уточняется, что правительство приняло во внимание "пересмотренные цифры" о количестве людей с коронавирусом, которые были задним числом предоставлены регионом 20 января, а затем подтверждены в пятницу. Этот вопрос привел к спору между регионом и правительством о том, кто допустил ошибку.Также из "красной" в "оранжевую" зону перейдет Сардиния. Жители регионов "оранжевой зоны" могут перемещаться без разрешения в пределах своего города. Жители "красных зон" должны находиться дома, а выходить можно только в больницу или на работу. Работают магазины, продающие товары первой необходимости.По последним данным, в Италии выявлено более 2,4 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 84 тысяч человек. Более 1,3 миллиона человек в стране сделали прививку от коронавируса. Для вакцинации от COVID-19 в Италии используются препараты от Pfizer/BioNTech и от американской компании Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/karantin-1594350830.html

сардиния

ломбардия

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сардиния, ломбардия, здоровье - общество, италия, в мире