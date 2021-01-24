https://ria.ru/20210124/karantin-1594357998.html
В крупном итальянском регионе по ошибке на неделю ввели карантин
В крупном итальянском регионе по ошибке на неделю ввели карантин
В течение недели итальянский регион Ломбардия находился на карантине из-за ошибки в региональной статистике, пишет газета Le Nouvel Observateur. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T13:21
2021-01-24T13:21
2021-01-24T15:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сардиния
ломбардия
здоровье - общество
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590992130_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_7cf01f1c88c1571e74f0c1de06606c2e.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В течение недели итальянский регион Ломбардия находился на карантине из-за ошибки в региональной статистике, пишет газета Le Nouvel Observateur.Сейчас регионы Италии делятся на три типа зон: желтые, красные и оранжевые — в зависимости от серьезности эпидемической ситуации. Еженедельно за ней следит научный комитет.Неделю назад Ломбардия попала в "красную зону", а с воскресенья она окажется в "оранжевой зоне" — об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения страны.В указе уточняется, что правительство приняло во внимание "пересмотренные цифры" о количестве людей с коронавирусом, которые были задним числом предоставлены регионом 20 января, а затем подтверждены в пятницу. Этот вопрос привел к спору между регионом и правительством о том, кто допустил ошибку.Также из "красной" в "оранжевую" зону перейдет Сардиния. Жители регионов "оранжевой зоны" могут перемещаться без разрешения в пределах своего города. Жители "красных зон" должны находиться дома, а выходить можно только в больницу или на работу. Работают магазины, продающие товары первой необходимости.По последним данным, в Италии выявлено более 2,4 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 84 тысяч человек. Более 1,3 миллиона человек в стране сделали прививку от коронавируса. Для вакцинации от COVID-19 в Италии используются препараты от Pfizer/BioNTech и от американской компании Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/karantin-1594350830.html
сардиния
ломбардия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590992130_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_411ca9af3aa16f38c66a433263478f94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сардиния, ломбардия, здоровье - общество, италия, в мире
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
В течение недели итальянский регион Ломбардия
находился на карантине из-за ошибки в региональной статистике, пишет газета Le Nouvel Observateur
.
Сейчас регионы Италии делятся на три типа зон: желтые, красные и оранжевые — в зависимости от серьезности эпидемической ситуации. Еженедельно за ней следит научный комитет.
Неделю назад Ломбардия попала в "красную зону", а с воскресенья она окажется в "оранжевой зоне" — об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения страны.
В указе уточняется, что правительство приняло во внимание "пересмотренные цифры" о количестве людей с коронавирусом, которые были задним числом предоставлены регионом 20 января, а затем подтверждены в пятницу. Этот вопрос привел к спору между регионом и правительством о том, кто допустил ошибку.
Также из "красной" в "оранжевую" зону перейдет Сардиния
.
Жители регионов "оранжевой зоны" могут перемещаться без разрешения в пределах своего города. Жители "красных зон" должны находиться дома, а выходить можно только в больницу или на работу. Работают магазины, продающие товары первой необходимости.
По последним данным, в Италии
выявлено более 2,4 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 84 тысяч человек. Более 1,3 миллиона человек в стране сделали прививку от коронавируса. Для вакцинации от COVID-19 в Италии используются препараты от Pfizer/BioNTech и от американской компании Moderna.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.