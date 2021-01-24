https://ria.ru/20210124/izrail-1594393069.html

Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии

Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии

Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T20:11

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2021-01-24T21:02

распространение коронавируса

израиль

в мире

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января, сообщила газета Haaretz.Такое решение утвердило правительство для борьбы с распространением коронавируса. Вместе с этим рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. В правительстве предупредили, что позднее объявят об ограничениях и для израильских авиаперевозчиков. При этом граждане Израиля смогут покинуть страну только по ряду причин: лечение за рубежом, судебные разбирательства, семейные похороны или эмиграция.

https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593393896.html

израиль

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израиль, в мире