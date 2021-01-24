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Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии
Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии
Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 24.01.2021
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израиль
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января, сообщила газета Haaretz.Такое решение утвердило правительство для борьбы с распространением коронавируса. Вместе с этим рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. В правительстве предупредили, что позднее объявят об ограничениях и для израильских авиаперевозчиков. При этом граждане Израиля смогут покинуть страну только по ряду причин: лечение за рубежом, судебные разбирательства, семейные похороны или эмиграция.
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израиль, в мире

Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии

20:11 24.01.2021 (обновлено: 21:02 24.01.2021)
 
© Фото : Cccc3333Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Фото : Cccc3333
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января, сообщила газета Haaretz.
Такое решение утвердило правительство для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы: герметично запечатать страну", — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Вместе с этим рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. В правительстве предупредили, что позднее объявят об ограничениях и для израильских авиаперевозчиков.
При этом граждане Израиля смогут покинуть страну только по ряду причин: лечение за рубежом, судебные разбирательства, семейные похороны или эмиграция.
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