https://ria.ru/20210124/izrail-1594393069.html
Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии
Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии
Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T20:11
2021-01-24T20:11
2021-01-24T21:02
распространение коронавируса
израиль
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января, сообщила газета Haaretz.Такое решение утвердило правительство для борьбы с распространением коронавируса. Вместе с этим рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. В правительстве предупредили, что позднее объявят об ограничениях и для израильских авиаперевозчиков. При этом граждане Израиля смогут покинуть страну только по ряду причин: лечение за рубежом, судебные разбирательства, семейные похороны или эмиграция.
https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593393896.html
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израиль, в мире
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Иностранные авиакомпании не смогут летать в Израиль
и выполнять рейсы из этой страны с 26 по 31 января, сообщила газета Haaretz
.
Такое решение утвердило правительство для борьбы с распространением коронавируса.
"Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы: герметично запечатать страну", — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.
Вместе с этим рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. В правительстве предупредили, что позднее объявят об ограничениях и для израильских авиаперевозчиков.
При этом граждане Израиля смогут покинуть страну только по ряду причин: лечение за рубежом, судебные разбирательства, семейные похороны или эмиграция.