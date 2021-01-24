https://ria.ru/20210124/gruziya-1594383294.html
В Тбилиси прошла акция с требованием снятия ограничений из-за COVID-19
В Тбилиси прошла акция с требованием снятия ограничений из-за COVID-19
Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и рядовые граждане провели перед зданием администрации правительства в Тбилиси акцию с... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:57
2021-01-24T17:57
2021-01-24T17:57
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и рядовые граждане провели перед зданием администрации правительства в Тбилиси акцию с требованием снятия ограничений, введённых властями из-за коронавируса, заявил РИА новости участник протеста.Протестующие требуют открытия всех границ как можно скорее, отмены так называемого комендантского часа, возобновления работы общественного транспорта в крупных городах, открытия школ и детских садов по всей стране.В Грузии действуют ряд ограничений из-за коронавируса, при этом с 1 февраля и 1 марта некоторые правила упрощаются.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тбилиси, грузия, в мире