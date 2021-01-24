Посольство в Греции выясняет обстоятельства задержания россиянина
АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос, местные власти лишь устно подтвердили факт, но формального уведомления еще нет, сообщили в воскресенье РИА Новости в диппредставительстве.
Береговая охрана Греции сообщила, что накануне на мель на Тиносе села яхта под турецким флагом, на борту находился один иностранный пассажир. По предварительным данным, яхта была украдена в турецком городе Чесме 19 января. Греческие СМИ сообщили, что власти арестовали 33-летнего гражданина России.
"Посольство активно занимается этим вопросом. Находимся в контакте с береговой охраной и полицией острова Тинос. Выясняем все обстоятельства случившегося. Представители местных властей устно подтвердили задержание гражданина РФ 1988 года рождения за попытку незаконного пересечения границы", – сообщили в посольстве России.
"Однако необходимого в подобных случаях формального письменного уведомления нам пока не поступало. Вопрос находится в правовой плоскости", - отметили в диппредставительстве.
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