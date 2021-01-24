https://ria.ru/20210124/gretsiya-1594377725.html

Посольство в Греции выясняет обстоятельства задержания россиянина

Посольство в Греции выясняет обстоятельства задержания россиянина

Посольство РФ в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос, местные власти лишь устно подтвердили факт, но формального... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T17:03

2021-01-24T17:03

2021-01-24T17:03

россия

греция

афины

в мире

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АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос, местные власти лишь устно подтвердили факт, но формального уведомления еще нет, сообщили в воскресенье РИА Новости в диппредставительстве.Береговая охрана Греции сообщила, что накануне на мель на Тиносе села яхта под турецким флагом, на борту находился один иностранный пассажир. По предварительным данным, яхта была украдена в турецком городе Чесме 19 января. Греческие СМИ сообщили, что власти арестовали 33-летнего гражданина России."Однако необходимого в подобных случаях формального письменного уведомления нам пока не поступало. Вопрос находится в правовой плоскости", - отметили в диппредставительстве.

https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html

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греция

афины

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россия, греция, афины, в мире