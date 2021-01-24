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Посольство в Греции выясняет обстоятельства задержания россиянина
Посольство в Греции выясняет обстоятельства задержания россиянина
Посольство РФ в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос, местные власти лишь устно подтвердили факт, но формального... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:03
2021-01-24T17:03
россия
греция
афины
в мире
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АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос, местные власти лишь устно подтвердили факт, но формального уведомления еще нет, сообщили в воскресенье РИА Новости в диппредставительстве.Береговая охрана Греции сообщила, что накануне на мель на Тиносе села яхта под турецким флагом, на борту находился один иностранный пассажир. По предварительным данным, яхта была украдена в турецком городе Чесме 19 января. Греческие СМИ сообщили, что власти арестовали 33-летнего гражданина России."Однако необходимого в подобных случаях формального письменного уведомления нам пока не поступало. Вопрос находится в правовой плоскости", - отметили в диппредставительстве.
https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html
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россия, греция, афины, в мире

Посольство в Греции выясняет обстоятельства задержания россиянина

17:03 24.01.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос, местные власти лишь устно подтвердили факт, но формального уведомления еще нет, сообщили в воскресенье РИА Новости в диппредставительстве.
Береговая охрана Греции сообщила, что накануне на мель на Тиносе села яхта под турецким флагом, на борту находился один иностранный пассажир. По предварительным данным, яхта была украдена в турецком городе Чесме 19 января. Греческие СМИ сообщили, что власти арестовали 33-летнего гражданина России.

"Посольство активно занимается этим вопросом. Находимся в контакте с береговой охраной и полицией острова Тинос. Выясняем все обстоятельства случившегося. Представители местных властей устно подтвердили задержание гражданина РФ 1988 года рождения за попытку незаконного пересечения границы", – сообщили в посольстве России.

"Однако необходимого в подобных случаях формального письменного уведомления нам пока не поступало. Вопрос находится в правовой плоскости", - отметили в диппредставительстве.
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