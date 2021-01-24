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Туризм
https://ria.ru/20210124/goroda-1594382813.html
Названы самые популярные города для зимних путешествий
Названы самые популярные города для зимних путешествий
В январе-феврале 2021 года большинство российских туристов намерены посетить Сочи, Москву и Санкт-Петербург, сообщает Biletix. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:57
2021-01-24T17:57
туризм
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В январе-феврале 2021 года большинство российских туристов намерены посетить Сочи, Москву и Санкт-Петербург, сообщает Biletix.В связи со сложной эпидемической обстановкой в мире большинство людей путешествуют внутри страны. На заграничные направления приходится только 5,3 процента забронированных билетов. В прошлом году этот показатель составлял 30,7 процента.Средний чек на перелеты по России туда-обратно снизился на 29 процентов, с 9 147 до 6 521 рублей, за границу – вырос на 22 процента, с 15 556 до 18 984 рублей.Самыми популярными направлениями по России стали Сочи (29 процентов от всех продаж авиабилетов по внутренним направлениям), Москва (15 процентов), Санкт-Петербург (девять), Симферополь (пять) и Калининград (четыре процента). Восстребованные заграничные маршруты – Стамбул (26 процентов от всех продаж по внешним направлениям), Ереван (16), Анталия (десять) и Дубай (девять процентов).
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Названы самые популярные города для зимних путешествий

17:57 24.01.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В январе-феврале 2021 года большинство российских туристов намерены посетить Сочи, Москву и Санкт-Петербург, сообщает Biletix.
В связи со сложной эпидемической обстановкой в мире большинство людей путешествуют внутри страны. На заграничные направления приходится только 5,3 процента забронированных билетов. В прошлом году этот показатель составлял 30,7 процента.
Средний чек на перелеты по России туда-обратно снизился на 29 процентов, с 9 147 до 6 521 рублей, за границу – вырос на 22 процента, с 15 556 до 18 984 рублей.
Самыми популярными направлениями по России стали Сочи (29 процентов от всех продаж авиабилетов по внутренним направлениям), Москва (15 процентов), Санкт-Петербург (девять), Симферополь (пять) и Калининград (четыре процента).
Восстребованные заграничные маршруты – Стамбул (26 процентов от всех продаж по внешним направлениям), Ереван (16), Анталия (десять) и Дубай (девять процентов).
Посетительница ресторана Bugs Cafe со сверчком на шпажке - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
"Его ешь, а он шевелится". Самые странные деликатесы в мире
 
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