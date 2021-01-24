https://ria.ru/20210124/glonass-1594331273.html

Источник рассказал о планах по запуску новых спутников "Глонасс"

Источник рассказал о планах по запуску новых спутников "Глонасс"

Пять навигационных спутников "Глонасс", в том числе четыре нового поколения, планируется вывести на орбиту в 2021 году, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T03:04

2021-01-24T03:04

2021-01-24T03:04

россия

земля

николай тестоедов

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

роскосмос

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пять навигационных спутников "Глонасс", в том числе четыре нового поколения, планируется вывести на орбиту в 2021 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В сентябре 2020 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов говорил агентству, что в 2021 году ожидается запуск последнего спутника "Глонасс-М", двух "Глонассов-К" и первого "Глонасса-К2".Он добавил, что этот график может корректироваться как по оперативной необходимости, так и исходя из готовности аппаратов.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

https://ria.ru/20201116/glonass-1584761543.html

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земля

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, николай тестоедов, глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, москва