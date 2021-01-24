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Источник рассказал о планах по запуску новых спутников "Глонасс"
Источник рассказал о планах по запуску новых спутников "Глонасс"
Пять навигационных спутников "Глонасс", в том числе четыре нового поколения, планируется вывести на орбиту в 2021 году, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:04
2021-01-24T03:04
россия
земля
николай тестоедов
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
роскосмос
москва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пять навигационных спутников "Глонасс", в том числе четыре нового поколения, планируется вывести на орбиту в 2021 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В сентябре 2020 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов говорил агентству, что в 2021 году ожидается запуск последнего спутника "Глонасс-М", двух "Глонассов-К" и первого "Глонасса-К2".Он добавил, что этот график может корректироваться как по оперативной необходимости, так и исходя из готовности аппаратов.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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россия, земля, николай тестоедов, глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, москва

Источник рассказал о планах по запуску новых спутников "Глонасс"

03:04 24.01.2021
 
© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы "Глонасс-К"
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пять навигационных спутников "Глонасс", в том числе четыре нового поколения, планируется вывести на орбиту в 2021 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В сентябре 2020 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов говорил агентству, что в 2021 году ожидается запуск последнего спутника "Глонасс-М", двух "Глонассов-К" и первого "Глонасса-К2".
"В этом году планируется запуск пяти спутников: последнего "Глонасса-М" - в течение года, двух "Глонассов-К" - во втором и третьем кварталах, двух "Глонассов-К2" - в третьем и четвертом кварталах", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что этот график может корректироваться как по оперативной необходимости, так и исходя из готовности аппаратов.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Космический аппарат Глонасс-М - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 03:04
В "Роскосмосе" оценили стоимость новых навигационных спутников ГЛОНАСС
 
РоссияЗемляНиколай ТестоедовГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосМосква
 
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