Источник рассказал о планах по запуску новых спутников "Глонасс"
© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы "Глонасс-К"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пять навигационных спутников "Глонасс", в том числе четыре нового поколения, планируется вывести на орбиту в 2021 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В сентябре 2020 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов говорил агентству, что в 2021 году ожидается запуск последнего спутника "Глонасс-М", двух "Глонассов-К" и первого "Глонасса-К2".
"В этом году планируется запуск пяти спутников: последнего "Глонасса-М" - в течение года, двух "Глонассов-К" - во втором и третьем кварталах, двух "Глонассов-К2" - в третьем и четвертом кварталах", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что этот график может корректироваться как по оперативной необходимости, так и исходя из готовности аппаратов.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
16 ноября 2020, 03:04В "Роскосмосе" оценили стоимость новых навигационных спутников ГЛОНАСС