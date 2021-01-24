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"Фортуна" возобновила строительство "Северного потока — 2" в водах Дании
"Фортуна" возобновила строительство "Северного потока — 2" в водах Дании
Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании, говорится в сообщении оператора проекта. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T21:53
2021-01-24T22:17
в мире
северный поток — 2
дания
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании, говорится в сообщении оператора проекта."Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", — добавили в компании."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца —компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.
https://ria.ru/20210122/potok-1594156012.html
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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в мире, северный поток — 2, дания

"Фортуна" возобновила строительство "Северного потока — 2" в водах Дании

21:53 24.01.2021 (обновлено: 22:17 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании, говорится в сообщении оператора проекта.
"Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", — добавили в компании.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
22 января, 14:13
Берлин ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца —компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.
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