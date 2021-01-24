https://ria.ru/20210124/fortuna-1594399336.html

"Фортуна" возобновила строительство "Северного потока — 2" в водах Дании

"Фортуна" возобновила строительство "Северного потока — 2" в водах Дании

Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании, говорится в сообщении оператора проекта. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T21:53

2021-01-24T21:53

2021-01-24T22:17

в мире

северный поток — 2

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_549:629:3072:2048_1920x0_80_0_0_564554bbfe5cc7e3f50645f125e1bfea.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании, говорится в сообщении оператора проекта."Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", — добавили в компании."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца —компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.

https://ria.ru/20210122/potok-1594156012.html

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, северный поток — 2, дания