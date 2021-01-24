https://ria.ru/20210124/fadeev-1594392792.html

Похудевший на сто килограммов Фадеев пригрозил диетологу судом

Похудевший на сто килограммов Фадеев пригрозил диетологу судом

Продюсер и композитор Максим Фадеев потребовал в Instagram извинений от диетолога Алексея Ковалькова из-за видеоролика, в котором медик сделал разбор диеты... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T20:07

2021-01-24T20:07

2021-01-24T20:28

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Продюсер и композитор Максим Фадеев потребовал в Instagram извинений от диетолога Алексея Ковалькова из-за видеоролика, в котором медик сделал разбор диеты музыканта.Согласно опубликованной Фадеевым видеозаписи, диетолог убежден, что продюсер якобы консультировался с медиками и даже обращался за помощью к пластическим хирургам, чтобы убрать излишки кожи с живота и рук.Кроме того, как утверждает Ковальков, диета Фадеева может быть опасна для здоровья, так как похудение за такой короткий срок, по его мнению, требует жестких ограничений и может привести к выпадению волос, опусканию почек и тромбоэмболии легочной артерии."Я похудел на 112 килограммов за 1,4 года. С перерывами в месяц или два. Худел по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его", — написал Фадеев.Сам продюсер обвинил Ковалькова в многократном нарушении врачебной этики, а также отметил, что диетолог "наговорил себе на приличный срок". Кроме того, Фадеев потребовал от медика извинений и пригрозил подать в суд, если таковых в ближайшее время не последует. Сам диетолог заявление Фадеева пока не прокомментировал.

https://ria.ru/20210123/pokhudenie-1594252007.html

https://ria.ru/20200703/1573842412.html

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алексей ковальков, новости культуры, знаменитости, суды, максим фадеев, звезды, диеты, соцсети, еда, общество