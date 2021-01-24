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Facebook частично разблокировал аккаунт Рогозина
Facebook частично разблокировал аккаунт Рогозина
Facebook разблокировал публикацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:07
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Facebook разблокировал публикацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола.Об этом в Telegram-канале написал сам руководитель госкорпорации.Он уточнил, что ограничения на возможность публиковать новые посты остались.Как ранее сообщил Рогозин, соцсеть на сутки заблокировала ему возможность выкладывать новые сообщения и скрыла публикацию с критикой Макфола.При этом сама страница осталась открытой для читателей. Комментируя свою публикацию, Рогозин пояснил, что раскритиковал экс-посла, поскольку ни у кого больше духу не хватило ответить ему.
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майкл макфол, роскосмос, сша, в мире, facebook, дмитрий рогозин, технологии

Facebook частично разблокировал аккаунт Рогозина

17:07 24.01.2021 (обновлено: 18:41 24.01.2021)
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Facebook разблокировал публикацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола.
Об этом в Telegram-канале написал сам руководитель госкорпорации.
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Он уточнил, что ограничения на возможность публиковать новые посты остались.
Как ранее сообщил Рогозин, соцсеть на сутки заблокировала ему возможность выкладывать новые сообщения и скрыла публикацию с критикой Макфола.
При этом сама страница осталась открытой для читателей.
Комментируя свою публикацию, Рогозин пояснил, что раскритиковал экс-посла, поскольку ни у кого больше духу не хватило ответить ему.
"Мне родные тоже говорят, ну зачем ты с ним вступил в полемику, у тебя большое дело, не отвлекайся. Но я ж не робот. У меня есть гражданская позиция, и я не думаю, что ее выражение ставит под сомнение мое полное поглощение работой. Если бы кто-то набрался духу и ответил этому наглецу, я бы счел уместным промолчать. Но реакции на хамство американских кукловодов не было, и я сказал то, что считаю нужным", — написал Рогозин в Facebook.
 
Майкл МакфолРоскосмосСШАВ миреFacebookДмитрий РогозинТехнологии
 
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