Facebook частично разблокировал аккаунт Рогозина

"Мне родные тоже говорят, ну зачем ты с ним вступил в полемику, у тебя большое дело, не отвлекайся. Но я ж не робот. У меня есть гражданская позиция, и я не думаю, что ее выражение ставит под сомнение мое полное поглощение работой. Если бы кто-то набрался духу и ответил этому наглецу, я бы счел уместным промолчать. Но реакции на хамство американских кукловодов не было, и я сказал то, что считаю нужным", — написал Рогозин в Facebook.