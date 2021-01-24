https://ria.ru/20210124/dvorets-1594362389.html

В Кремле назвали цель расследования о "дворце" Путина

В Кремле назвали цель расследования о "дворце" Путина

В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:16

2021-01-24T14:16

2021-01-24T14:19

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал сообщения о так называемом "дворце" в Геленджике."Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен "включить голову" и каждый раз спрашивать себя: "А при чем здесь Путин?".Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники."Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект", — сказал Песков.По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, "вольны владеть любыми объектами", но президент тут ни при чем."И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я ещё раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", — добавил Песков.

https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика