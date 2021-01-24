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В Кремле назвали цель расследования о "дворце" Путина
В Кремле назвали цель расследования о "дворце" Путина
В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:16
2021-01-24T14:19
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал сообщения о так называемом "дворце" в Геленджике."Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен "включить голову" и каждый раз спрашивать себя: "А при чем здесь Путин?".Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники."Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект", — сказал Песков.По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, "вольны владеть любыми объектами", но президент тут ни при чем."И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я ещё раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", — добавил Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле назвали цель расследования о "дворце" Путина

14:16 24.01.2021 (обновлено: 14:19 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал сообщения о так называемом "дворце" в Геленджике.

"Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

"Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен "включить голову" и каждый раз спрашивать себя: "А при чем здесь Путин?".
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Песков назвал фильм о "дворце" Путина "качественной клюквой"
Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники.
"Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект", — сказал Песков.
По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, "вольны владеть любыми объектами", но президент тут ни при чем.
"И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я ещё раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", — добавил Песков.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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