https://ria.ru/20210124/dvorets-1594362389.html
В Кремле назвали цель расследования о "дворце" Путина
В Кремле назвали цель расследования о "дворце" Путина
В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:16
2021-01-24T14:16
2021-01-24T14:19
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587521777_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_2dd9307bcbae0c705e69be892a7c232a.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал сообщения о так называемом "дворце" в Геленджике."Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен "включить голову" и каждый раз спрашивать себя: "А при чем здесь Путин?".Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники."Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект", — сказал Песков.По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, "вольны владеть любыми объектами", но президент тут ни при чем."И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я ещё раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", — добавил Песков.
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587521777_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_a8bd569b4e0649791bccf912ccbaa3e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина
, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
, таким образом он прокомментировал сообщения о так называемом "дворце" в Геленджике
.
"Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
"Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен "включить голову" и каждый раз спрашивать себя: "А при чем здесь Путин?".
Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники.
"Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект", — сказал Песков.
По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, "вольны владеть любыми объектами", но президент тут ни при чем.
"И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я ещё раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", — добавил Песков.