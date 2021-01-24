https://ria.ru/20210124/devochka-1594385505.html

В Калужской области девочку насмерть засыпало снегом

В Калужской области девочку насмерть засыпало снегом

В деревне Леоново Износковского района во время игры погиб ребенок, сообщил телеканал "ГТРК Калуга" со ссылкой на правительство области. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T18:23

2021-01-24T18:23

2021-01-24T20:32

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В деревне Леоново Износковского района во время игры погиб ребенок, сообщил телеканал "ГТРК Калуга" со ссылкой на правительство области. По имеющейся информации, дети играли и строили крепость из снега. Девочка залезла в сугроб, и ее засыпало обрушившимся пластом снега. Отмечается, что взрослые бросились на помощь ребенку, однако было уже слишком поздно. Ее доставили в Юхновскую ЦРБ, врачи констатировали смерть. Правоохранительными органами ведется проверка.

калужская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, происшествия