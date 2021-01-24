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В Калужской области девочку насмерть засыпало снегом
В Калужской области девочку насмерть засыпало снегом
В деревне Леоново Износковского района во время игры погиб ребенок, сообщил телеканал "ГТРК Калуга" со ссылкой на правительство области. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T18:23
2021-01-24T18:23
2021-01-24T20:32
калужская область
происшествия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В деревне Леоново Износковского района во время игры погиб ребенок, сообщил телеканал "ГТРК Калуга" со ссылкой на правительство области. По имеющейся информации, дети играли и строили крепость из снега. Девочка залезла в сугроб, и ее засыпало обрушившимся пластом снега. Отмечается, что взрослые бросились на помощь ребенку, однако было уже слишком поздно. Ее доставили в Юхновскую ЦРБ, врачи констатировали смерть. Правоохранительными органами ведется проверка.
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калужская область, происшествия
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
В деревне Леоново Износковского района во время игры погиб ребенок, сообщил телеканал "ГТРК Калуга"
со ссылкой на правительство области
.
По имеющейся информации, дети играли и строили крепость из снега. Девочка залезла в сугроб, и ее засыпало обрушившимся пластом снега.
Отмечается, что взрослые бросились на помощь ребенку, однако было уже слишком поздно. Ее доставили в Юхновскую ЦРБ, врачи констатировали смерть.
Правоохранительными органами ведется проверка.