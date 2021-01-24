https://ria.ru/20210124/delo-1594397651.html

В Москве возбудили дело из-за перекрытия дорог на незаконной акции

В Москве возбудили дело из-за перекрытия дорог на незаконной акции

Уголовное дело о приведении в негодность транспортных путей возбуждено из-за перекрытых дорог во время субботней несогласованной акции в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-24T21:20

2021-01-24T21:20

2021-01-25T06:44

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о приведении в негодность транспортных путей возбуждено из-за перекрытых дорог во время субботней несогласованной акции в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту "возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

https://ria.ru/20210124/nasilie-1594389270.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия