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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/britaniya-1594390405.html
В Британии выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 30 004, скончались 610 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T19:36
2021-01-24T19:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 30 004, скончались 610 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 33 552, скончались 1348 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,6 миллиона человек, скончались 97 939 человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,3 миллиона человек, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 за сутки

19:36 24.01.2021
 
© AP Photo / PA/Victoria JonesЖенщина проходит мимо Сити Лондон
Женщина проходит мимо Сити Лондон - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© AP Photo / PA/Victoria Jones
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 30 004, скончались 610 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 33 552, скончались 1348 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,6 миллиона человек, скончались 97 939 человек.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,3 миллиона человек, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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