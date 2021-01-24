Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/beremennost-1594327727.html
Эксперт ВОЗ рассказала, когда планировать беременность после вакцинации
Эксперт ВОЗ рассказала, когда планировать беременность после вакцинации
Планировать беременность стоит не раньше, чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала акушер-гинеколог,... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T02:13
2021-01-24T02:13
распространение коронавируса
любовь ерофеева
вакцинация россиян от covid-19
россия
беременность
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591585975_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7f21c4573781b809a46875b9d05c7e75.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Планировать беременность стоит не раньше, чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева.Чем быстрее женщины репродуктивного возраста сделают прививку, тем быстрее они смогут планировать беременность. Вакцинация создаст необходимый иммунитет и поможет избежать заражения коронавирусом. Однако сразу после прививки беременеть не рекомендуется, отметила Ерофеева.Тем же, кто получил иммунитет естественным путем, переболев COVID-19, врач советует прежде чем планировать беременность, сдать анализы на антитела и выяснить, насколько хорошо они защищены."Подавляющее большинство переболевает коронавирусом в достаточно легкой форме, то есть иммунитет не будет очень напряженным, его может хватить всего на 3–6 месяцев, в то время как прививка дает иммунитет до двух лет. Моя рекомендация такова: непременно перед планированием зачатия сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет, достаточно ли количество там антител", – сказала Ерофеева.Женщинам, которые уже носят ребенка, нужно на время беременности от вакцинации отказаться. Прививка может быть небезопасна для здоровья мамы и малыша, отметила эксперт ВОЗ и посоветовала свести к минимуму различные контакты, визиты в общественные места и лечебные учреждения. Но под контролем врача акушера-гинеколога нужно быть с самых ранних сроков беременности, подчеркнула Ерофеева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/gripp-1593826944.html
https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593683127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591585975_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_ef74418b094785213be5bb91af4d1498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь ерофеева, вакцинация россиян от covid-19, россия, беременность, воз, общество

Эксперт ВОЗ рассказала, когда планировать беременность после вакцинации

02:13 24.01.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина держит тест на беременность
Женщина держит тест на беременность - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Планировать беременность стоит не раньше, чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева.
Чем быстрее женщины репродуктивного возраста сделают прививку, тем быстрее они смогут планировать беременность. Вакцинация создаст необходимый иммунитет и поможет избежать заражения коронавирусом. Однако сразу после прививки беременеть не рекомендуется, отметила Ерофеева.
"Тем, кто привился и задумывается о рождении ребенка, необходимо проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом и не беременеть после прививки хотя бы полгода", – считает эксперт ВОЗ.
Тем же, кто получил иммунитет естественным путем, переболев COVID-19, врач советует прежде чем планировать беременность, сдать анализы на антитела и выяснить, насколько хорошо они защищены.
Беременность - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:24
Академик дала рекомендации беременным женщинам по вакцинации от гриппа
"Подавляющее большинство переболевает коронавирусом в достаточно легкой форме, то есть иммунитет не будет очень напряженным, его может хватить всего на 3–6 месяцев, в то время как прививка дает иммунитет до двух лет. Моя рекомендация такова: непременно перед планированием зачатия сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет, достаточно ли количество там антител", – сказала Ерофеева.
Женщинам, которые уже носят ребенка, нужно на время беременности от вакцинации отказаться. Прививка может быть небезопасна для здоровья мамы и малыша, отметила эксперт ВОЗ и посоветовала свести к минимуму различные контакты, визиты в общественные места и лечебные учреждения. Но под контролем врача акушера-гинеколога нужно быть с самых ранних сроков беременности, подчеркнула Ерофеева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 14:31Распространение коронавируса
Эксперт назвал число беременных, заразившихся коронавирусом в России
 
Распространение коронавирусаЛюбовь ЕрофееваВакцинация россиян от COVID-19РоссиябеременностьВОЗОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния