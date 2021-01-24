https://ria.ru/20210124/beremennost-1594327727.html

Эксперт ВОЗ рассказала, когда планировать беременность после вакцинации

Эксперт ВОЗ рассказала, когда планировать беременность после вакцинации

Планировать беременность стоит не раньше, чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала акушер-гинеколог,... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T02:13

2021-01-24T02:13

2021-01-24T02:13

распространение коронавируса

любовь ерофеева

вакцинация россиян от covid-19

россия

беременность

воз

общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Планировать беременность стоит не раньше, чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева.Чем быстрее женщины репродуктивного возраста сделают прививку, тем быстрее они смогут планировать беременность. Вакцинация создаст необходимый иммунитет и поможет избежать заражения коронавирусом. Однако сразу после прививки беременеть не рекомендуется, отметила Ерофеева.Тем же, кто получил иммунитет естественным путем, переболев COVID-19, врач советует прежде чем планировать беременность, сдать анализы на антитела и выяснить, насколько хорошо они защищены."Подавляющее большинство переболевает коронавирусом в достаточно легкой форме, то есть иммунитет не будет очень напряженным, его может хватить всего на 3–6 месяцев, в то время как прививка дает иммунитет до двух лет. Моя рекомендация такова: непременно перед планированием зачатия сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет, достаточно ли количество там антител", – сказала Ерофеева.Женщинам, которые уже носят ребенка, нужно на время беременности от вакцинации отказаться. Прививка может быть небезопасна для здоровья мамы и малыша, отметила эксперт ВОЗ и посоветовала свести к минимуму различные контакты, визиты в общественные места и лечебные учреждения. Но под контролем врача акушера-гинеколога нужно быть с самых ранних сроков беременности, подчеркнула Ерофеева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/gripp-1593826944.html

https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593683127.html

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любовь ерофеева, вакцинация россиян от covid-19, россия, беременность, воз, общество