https://ria.ru/20210124/belyy-1594116430.html
Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет
Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет
Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".
2021-01-24T12:00
2021-01-24T12:00
2021-01-24T12:00
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Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет
Что означают слова «экрю», «жиразол» и «бланжевый»? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом «московской метели», говорим «о ста оттенках белого».
audio/mpeg
Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет
Что означают слова «экрю», «жиразол» и «бланжевый»? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом «московской метели», говорим «о ста оттенках белого».
audio/mpeg
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аудио, подкаст, общество
Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет
Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".