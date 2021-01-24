https://ria.ru/20210124/belyy-1594116430.html

Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".

2021-01-24T12:00

2021-01-24T12:00

2021-01-24T12:00

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Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет Что означают слова «экрю», «жиразол» и «бланжевый»? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом «московской метели», говорим «о ста оттенках белого». audio/mpeg

Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет Что означают слова «экрю», «жиразол» и «бланжевый»? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом «московской метели», говорим «о ста оттенках белого». audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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