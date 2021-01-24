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Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Журнал "За рулем" назвал пять автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:14
2021-01-24T03:22
lada granta
авто
skoda yeti
renault logan
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Журнал "За рулем" назвал пять автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой.Согласно материалу, проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta. По второму еще недостаточно сведений, уточняет издание. По данным журнала, самое слабое место у Lada Granta — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки. Тем не менее, автор материала подчеркивает, что "покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения". В частности, он утверждает, что видел автомобили с пробегом более 100 000 километров, кузов у которых оставался в хорошем состоянии. Также издание советует выбирать лифтбек, а не седан, так как этот тип кузова, по мнению издания, лучше защищен от коррозии.Со схожей проблемой могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых, как подчеркивает журнал, ржавчина может появиться "через пару зим, а может не вылезти и через пять". Также отмечается, что, седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.Среди недорогих кроссоверов антилидером по проблемам с ржавчиной издание называет Skoda Yeti. Согласно материалу, у множество претензий на эту модель поступали в гарантийный период. Журнал также добавляет, что на проблемы с коррозией не влияет и место сборки авто.Из среднего ценового сегмента издание выделяет японскую Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Первые "рыжие ласточки" могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьезные повреждения отмечаются после 6–7 лет при пробегах свыше 100 000 км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.Абсолютным "чемпионом" по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ "Патриот". Подчеркивается, что ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года.
https://ria.ru/20201214/start-1589228159.html
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lada granta, авто, skoda yeti, renault logan, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество

Названы пять самых быстро ржавеющих авто

03:14 24.01.2021 (обновлено: 03:22 24.01.2021)
 
© Depositphotos / Kichigin_SАвтомобиль на снежной дороге
Автомобиль на снежной дороге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Depositphotos / Kichigin_S
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Журнал "За рулем" назвал пять автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой.
Согласно материалу, проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta. По второму еще недостаточно сведений, уточняет издание.
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По данным журнала, самое слабое место у Lada Granta — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки. Тем не менее, автор материала подчеркивает, что "покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения". В частности, он утверждает, что видел автомобили с пробегом более 100 000 километров, кузов у которых оставался в хорошем состоянии. Также издание советует выбирать лифтбек, а не седан, так как этот тип кузова, по мнению издания, лучше защищен от коррозии.
Со схожей проблемой могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых, как подчеркивает журнал, ржавчина может появиться "через пару зим, а может не вылезти и через пять". Также отмечается, что, седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.
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Среди недорогих кроссоверов антилидером по проблемам с ржавчиной издание называет Skoda Yeti. Согласно материалу, у множество претензий на эту модель поступали в гарантийный период. Журнал также добавляет, что на проблемы с коррозией не влияет и место сборки авто.
Из среднего ценового сегмента издание выделяет японскую Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Первые "рыжие ласточки" могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьезные повреждения отмечаются после 6–7 лет при пробегах свыше 100 000 км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.
Абсолютным "чемпионом" по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ "Патриот". Подчеркивается, что ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года.
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Lada GrantaАвтоSkoda YetiRenault LoganУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общество
 
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