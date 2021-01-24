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Мишустин выделил еще пять миллиардов рублей на авиабилеты для жителей ДФО
Мишустин выделил еще пять миллиардов рублей на авиабилеты для жителей ДФО
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей ДФО, сообщает... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T09:44
2021-01-24T20:14
дальний восток
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей ДФО, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.Ранее на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) уже было выделено 5,8 миллиарда рублей."На субсидирование авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о пяти миллиардах рублей. Предполагается, что благодаря принятому решению сэкономить на авиаперевозках смогут не менее 450 тысяч человек."Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска", — говорится в сообщении.Отмечается, что авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.
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дальний восток, михаил мишустин, правительство рф, общество

Мишустин выделил еще пять миллиардов рублей на авиабилеты для жителей ДФО

09:44 24.01.2021 (обновлено: 20:14 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей ДФО, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.
Ранее на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) уже было выделено 5,8 миллиарда рублей.
"На субсидирование авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о пяти миллиардах рублей. Предполагается, что благодаря принятому решению сэкономить на авиаперевозках смогут не менее 450 тысяч человек.
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"Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска", — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.
 
Дальний ВостокМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
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