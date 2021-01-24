Мишустин выделил еще пять миллиардов рублей на авиабилеты для жителей ДФО
09:44 24.01.2021 (обновлено: 20:14 24.01.2021)
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на льготные авиабилеты для жителей ДФО, сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.
Ранее на билеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) уже было выделено 5,8 миллиарда рублей.
"На субсидирование авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о пяти миллиардах рублей. Предполагается, что благодаря принятому решению сэкономить на авиаперевозках смогут не менее 450 тысяч человек.
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"Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска", — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.