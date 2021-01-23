https://ria.ru/20210123/zyuganov-1594259519.html

Зюганов осудил призывы к молодежи выходить на улицы

Зюганов осудил призывы к молодежи выходить на улицы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил призывы к молодежи выходить на несогласованные акции: под патриотическими лозунгами скрываются такие же фашисты, пытаясь... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:05

2021-01-23T11:05

2021-01-23T11:05

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

геннадий зюганов

москва

адольф гитлер

общество

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил призывы к молодежи выходить на несогласованные акции: под патриотическими лозунгами скрываются такие же фашисты, пытаясь "протащить на престол" ещё одного провокатора.Лидер партии вспомнил сцену в фильме, где "Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздаёт фаустпатроны, чтобы они расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе". "Вот сейчас такие же ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щёчкам детей для того, чтобы тащить на престол ещё одного Гапона (известен как провокатор, организатор шествия рабочих к царю, завершившегося массовым расстрелом, что в итоге привело к революции 1905-1907 гг.). Я уверен, что ни одно патриотическое движение, ни один наш коммунист не поддержит эти провокации", - сказал Зюганов на пленуме ЦК партии.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/vostok-1594253648.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, геннадий зюганов, москва, адольф гитлер, общество