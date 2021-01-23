Зюганов осудил призывы к молодежи выходить на улицы
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции, приуроченной к 150-летию лет со дня рождения В. И. Ленина
РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил призывы к молодежи выходить на несогласованные акции: под патриотическими лозунгами скрываются такие же фашисты, пытаясь "протащить на престол" ещё одного провокатора.
"Я, когда смотрю на призывы тех, кто пытается втащить юнцов для того, чтобы поджечь нашу страну, вспомнил картину из своего детства, когда смотрел художественный фильм и готовил юбилей освобождения моего родного Орла...", - сказал он.
Лидер партии вспомнил сцену в фильме, где "Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздаёт фаустпатроны, чтобы они расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе". "Вот сейчас такие же ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щёчкам детей для того, чтобы тащить на престол ещё одного Гапона (известен как провокатор, организатор шествия рабочих к царю, завершившегося массовым расстрелом, что в итоге привело к революции 1905-1907 гг.). Я уверен, что ни одно патриотическое движение, ни один наш коммунист не поддержит эти провокации", - сказал Зюганов на пленуме ЦК партии.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.