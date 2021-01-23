https://ria.ru/20210123/zoopark-1594278608.html

Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался 22 января в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:25

2021-01-23T14:25

2021-01-23T14:27

московский зоопарк

москва

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался 22 января в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка."Двадцать второго января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин - президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, заслуженный работник культуры РСФСР и Академик РАЕН. Но главное – он был истинно "зоопарковским человеком", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что Спицин был прагматиком, не боящимся непростых решений, тружеником, не жалеющим себя и энтузиастом, заботящимся о других.В пресс-службе также рассказали, что он любил говорить: "Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда"."Спасибо Вам, Владимир Владимирович... Вы были – и останетесь – нашей опорой. Мы просто вас очень любим – и будем любить всегда", — заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201222/utraty-1590340140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, москва, общество