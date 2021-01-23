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Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался 22 января в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:25
2021-01-23T14:27
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался 22 января в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка."Двадцать второго января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин - президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, заслуженный работник культуры РСФСР и Академик РАЕН. Но главное – он был истинно "зоопарковским человеком", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что Спицин был прагматиком, не боящимся непростых решений, тружеником, не жалеющим себя и энтузиастом, заботящимся о других.В пресс-службе также рассказали, что он любил говорить: "Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда"."Спасибо Вам, Владимир Владимирович... Вы были – и останетесь – нашей опорой. Мы просто вас очень любим – и будем любить всегда", — заключили в пресс-службе.
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московский зоопарк, москва, общество

Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

14:25 23.01.2021 (обновлено: 14:27 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПрезидент Московского зоопарка Владимир Спицин
Президент Московского зоопарка Владимир Спицин - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался 22 января в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
"Двадцать второго января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин - президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, заслуженный работник культуры РСФСР и Академик РАЕН. Но главное – он был истинно "зоопарковским человеком", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Спицин был прагматиком, не боящимся непростых решений, тружеником, не жалеющим себя и энтузиастом, заботящимся о других.
"В перестройку он ходил на рынок за выброшенной зеленью. Фруктов и ягод почти не было – а животных надо было чем-то кормить. В конце 70-х вольеры были в аварийном состоянии, бюджета не хватало. Владимир Владимирович всегда подавал личный пример – надевал телогрейку, брал инструменты и делал зоопарк лучше", — добавили в зоопарке.
В пресс-службе также рассказали, что он любил говорить: "Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда".
"Спасибо Вам, Владимир Владимирович... Вы были – и останетесь – нашей опорой. Мы просто вас очень любим – и будем любить всегда", — заключили в пресс-службе.
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