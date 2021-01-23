https://ria.ru/20210123/znak-1594317167.html

Белорусскому оппозиционеру Знаку продлили арест

Белорусскому оппозиционеру Знаку продлили арест

Члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, юристу штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Максиму Знаку продлили срок... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T20:31

2021-01-23T20:31

2021-01-23T20:31

протесты в белоруссии

максим знак

светлана тихановская

виктор бабарико

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, юристу штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 марта, сообщил в субботу Telegram-канал штаба Бабарико.Там отмечается, что жалоба на продление срока заключения под стражу будет рассмотрена 25 января в суде Партизанского района Минска.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что Знак является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, он находится под стражей. Кроме того, он фигурант уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой республики по факту создания экстремистского формирования и руководства им.В Белоруссии против ряда членов совета возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В совете отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют в рамках законодательства.Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Белоруссии Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях.После выборов президента Белоруссии в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593321609.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

минск

белоруссия

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максим знак, светлана тихановская, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире