Белорусскому оппозиционеру Знаку продлили арест
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Члену президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, юристу штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 марта, сообщил в субботу Telegram-канал штаба Бабарико.
"Максиму Знаку продлили срок содержания в СИЗО до 9 марта. Защита продолжает бороться и обжаловать надуманные обвинения и произвольное заключение под стражу", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что жалоба на продление срока заключения под стражу будет рассмотрена 25 января в суде Партизанского района Минска.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что Знак является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, он находится под стражей. Кроме того, он фигурант уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой республики по факту создания экстремистского формирования и руководства им.
В Белоруссии против ряда членов совета возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В совете отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют в рамках законодательства.
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Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Белоруссии Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях.
После выборов президента Белоруссии в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.