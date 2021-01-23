В Петербурге задержали нескольких участников незаконной акции
17:52 23.01.2021 (обновлено: 18:11 23.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Правоохранители в Санкт-Петербурге после предупреждения о незаконности акции задержали нескольких участников протестов на Невском проспекте, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники правопорядка доставили их в автобусы. Станция метро "Гостиный двор" продолжает работу.
Ранее, около 14.50, большая часть участников несогласованной акции протеста покинула Сенатскую площадь и отправилась по направлению к Невскому проспекту, скандируя лозунги. Шествие растянулось на несколько кварталов.
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Когда участники акции вышли к Невскому проспекту, правоохранители на время частично перекрыли на проезжей части движение автотранспорта. Колонны людей повернули на Марсово поле. Около 16.30 толпа участников акции двинулась от Марсова поля к Гостиному двору на Невском проспекте по Садовой улице. Однако у Невского улица оказалась перекрыта, и толпа свернула на Итальянскую улицу и вышла к Гостиному двору.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".