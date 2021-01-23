https://ria.ru/20210123/zaderzhaniya-1594302670.html

В Петербурге задержали нескольких участников незаконной акции

В Петербурге задержали нескольких участников незаконной акции

Правоохранители в Санкт-Петербурге после предупреждения о незаконности акции задержали нескольких участников протестов на Невском проспекте, передает... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:52

2021-01-23T17:52

2021-01-23T18:11

алексей навальный

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Правоохранители в Санкт-Петербурге после предупреждения о незаконности акции задержали нескольких участников протестов на Невском проспекте, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники правопорядка доставили их в автобусы. Станция метро "Гостиный двор" продолжает работу.Ранее, около 14.50, большая часть участников несогласованной акции протеста покинула Сенатскую площадь и отправилась по направлению к Невскому проспекту, скандируя лозунги. Шествие растянулось на несколько кварталов.Когда участники акции вышли к Невскому проспекту, правоохранители на время частично перекрыли на проезжей части движение автотранспорта. Колонны людей повернули на Марсово поле. Около 16.30 толпа участников акции двинулась от Марсова поля к Гостиному двору на Невском проспекте по Садовой улице. Однако у Невского улица оказалась перекрыта, и толпа свернула на Итальянскую улицу и вышла к Гостиному двору.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

https://ria.ru/20210123/transport-1594295506.html

санкт-петербург

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2021

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алексей навальный, санкт-петербург, происшествия