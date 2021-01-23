https://ria.ru/20210123/vzyatki-1594296916.html

Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге стал фигурантом дела о взятках

Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге стал фигурантом дела о взятках

Следственными органами расследуется уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении заместителя директора... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:56

2021-01-23T16:56

2021-01-23T16:56

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Следственными органами расследуется уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" (ЛОР НИИ), сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу."В отношении заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" 1955 года рождения расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Петербургу.Как сообщает СК, мужчина был изобличен и задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат."Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе СК по Петербургу.По данным сайта института, замдиректора по клинической работе является Олег Коноплев, он же главврач учреждения. Имеет звание заслуженный врач России.

https://ria.ru/20201203/vymogatelstvo-1587506673.html

https://ria.ru/20200102/1563075607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия