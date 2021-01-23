https://ria.ru/20210123/volgograd-1594288709.html
Начальник ГУ МВД прибыл к участникам незаконной акции в Волгограде
Начальник ГУ МВД прибыл к участникам незаконной акции в Волгограде
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко прибыл на место проведения несогласованной акции, сообщает корреспондент РИА новости с места... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:50
2021-01-23T15:50
2021-01-23T15:50
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ВОЛГОГРАД, 23 янв - РИА Новости. Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко прибыл на место проведения несогласованной акции, сообщает корреспондент РИА новости с места события.Несанкционированная акция началась в Волгограде в сквере имени Симбирцева около 14.00 мск, затем участники направились в сторону областной администрации.Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. По словам корреспондента, возле администрации региона к участникам акции прибыл начальник ГУМВД по области Александр Кравченко, он начал руководить действиями полицейских и ОМОНа по разгону толпы.Ближе к 15.00 начались первые задержания.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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Дымовые шашки и оттеснение протестующих: митинг в Екатеринбурге
Участники несанкционированной акции в Екатеринбурге кидают в ОМОН дымовые шашки, силовики начали их оттеснять.
2021-01-23T15:50
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россия, гумвд, омон россии, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, волгоград, волгоградская область