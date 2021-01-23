https://ria.ru/20210123/volgograd-1594288709.html

Начальник ГУ МВД прибыл к участникам незаконной акции в Волгограде

Начальник ГУ МВД прибыл к участникам незаконной акции в Волгограде

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко прибыл на место проведения несогласованной акции, сообщает корреспондент РИА новости с места... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:50

2021-01-23T15:50

2021-01-23T15:50

россия

гумвд

омон россии

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 23 янв - РИА Новости. Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко прибыл на место проведения несогласованной акции, сообщает корреспондент РИА новости с места события.Несанкционированная акция началась в Волгограде в сквере имени Симбирцева около 14.00 мск, затем участники направились в сторону областной администрации.Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. По словам корреспондента, возле администрации региона к участникам акции прибыл начальник ГУМВД по области Александр Кравченко, он начал руководить действиями полицейских и ОМОНа по разгону толпы.Ближе к 15.00 начались первые задержания.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

россия

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дымовые шашки и оттеснение протестующих: митинг в Екатеринбурге Участники несанкционированной акции в Екатеринбурге кидают в ОМОН дымовые шашки, силовики начали их оттеснять. 2021-01-23T15:50 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, омон россии, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, волгоград, волгоградская область