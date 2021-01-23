https://ria.ru/20210123/vmeshatelstvo-1594320648.html
Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России
Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России
Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в России являются чистой воды вмешательством во внутренние дела РФ, сказала официальный... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T21:22
2021-01-23T21:22
2021-01-23T21:32
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586632285_0:267:3081:2000_1920x0_80_0_0_b7bd48691622b02cad982fd383c087e3.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в России являются чистой воды вмешательством во внутренние дела РФ, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.Ранее министерство иностранных дел России, комментируя публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях, заявило, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Как отметили в МИД РФ, посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
https://ria.ru/20210123/zakharova-1594296438.html
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586632285_220:0:2887:2000_1920x0_80_0_0_4802deff75649e2f6e1d15cc54d910a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Публикации посольства США
в Москве о несогласованных акциях в России являются чистой воды вмешательством во внутренние дела РФ, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне
, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.
"Вот сейчас посмотрите, американское посольство (публикует информацию - ред.). Это чистой воды вмешательство во внутренние дела", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Ранее министерство иностранных дел России, комментируя публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях, заявило, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Как отметили в МИД РФ, посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".