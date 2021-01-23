https://ria.ru/20210123/vmeshatelstvo-1594320648.html

Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России

Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России

Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в России являются чистой воды вмешательством во внутренние дела РФ, сказала официальный... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T21:22

2021-01-23T21:22

2021-01-23T21:32

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в России являются чистой воды вмешательством во внутренние дела РФ, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.Ранее министерство иностранных дел России, комментируя публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях, заявило, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Как отметили в МИД РФ, посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

https://ria.ru/20210123/zakharova-1594296438.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире