Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594293075.html
Более 35 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса
Более 35 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса
Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:31
2021-01-23T16:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594019636_0:111:2987:1791_1920x0_80_0_0_a676b5a9314453f254d6067b10e4eb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.Отмечается, что всего в Петербург поступило 105 242 комплекта вакцины. В том числе в минувшую среду город получил 62 550 доз вакцины, в пункты вакцинации доставлено 23 850 доз.В ближайшее время ожидается поступление новой партии вакцины в Петербург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594019636_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_77c131b2fb1b3cec6cc0cb46452f6275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

Более 35 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса

16:31 23.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

"За весь период в Петербурге вакцинировано 35 031 человек. Из них 5643 полностью закончили цикл вакцинации. За минувшие сутки первично привито 2578 человек, вторично 53", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Петербург поступило 105 242 комплекта вакцины. В том числе в минувшую среду город получил 62 550 доз вакцины, в пункты вакцинации доставлено 23 850 доз.
В ближайшее время ожидается поступление новой партии вакцины в Петербург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния