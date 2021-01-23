https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594293075.html

Более 35 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса

Более 35 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса

Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:31

2021-01-23T16:31

2021-01-23T16:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.Отмечается, что всего в Петербург поступило 105 242 комплекта вакцины. В том числе в минувшую среду город получил 62 550 доз вакцины, в пункты вакцинации доставлено 23 850 доз.В ближайшее время ожидается поступление новой партии вакцины в Петербург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество