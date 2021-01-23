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Более 35 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса
Более 35 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса
Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:31
2021-01-23T16:31
2021-01-23T16:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.Отмечается, что всего в Петербург поступило 105 242 комплекта вакцины. В том числе в минувшую среду город получил 62 550 доз вакцины, в пункты вакцинации доставлено 23 850 доз.В ближайшее время ожидается поступление новой партии вакцины в Петербург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество