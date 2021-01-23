https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594262149.html

РФПИ опроверг данные о покупке бизнесменом из Мексики вакцины "Спутник V"

РФПИ опроверг данные о покупке бизнесменом из Мексики вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио двух миллионов доз вакцины "Спутник V". РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:36

2021-01-23T11:36

2021-01-23T14:55

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

центральная америка

российский фонд прямых инвестиций

распространение коронавируса

мексика

в мире

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио двух миллионов доз вакцины "Спутник V".В интервью изданию Financiero предприниматель Алехандро Косси из мексиканского штата Веракрус заявил, что приобрел вакцину от COVID-19 разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке. Источники РИА Новости в секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной."Также обращаем внимание представителей СМИ, что в рамках ведущейся против вакцины "Спутник V" дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки. Пресс-служба РФПИ работает в круглосуточном режиме и просит журналистов проверять информацию до ее публикации во избежание распространения недостоверных сведений", — добавили в фонде.Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris.Кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти на начальном этапе использовали препарат от Pfizer.На следующей неделе власти Мексики ожидают поставки первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" объемом 400 тысяч доз и начала централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

https://ria.ru/20210109/sputnik-v-1592362161.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/sputnikv-1594180462.html

центральная америка

мексика

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