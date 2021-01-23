https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594244039.html

Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"

Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"

Бизнесмен из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио заявил, что якобы приобрел два миллиона доз вакцины от COVID-19 разработки российского института... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T03:13

2021-01-23T03:13

2021-01-23T04:49

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

мексика

в мире

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МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Бизнесмен из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио заявил, что якобы приобрел два миллиона доз вакцины от COVID-19 разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции препарата в Мексике, Центральной и Южной Америке, источники РИА Новости в секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной.По его словам, он уже ведет прямые переговоры о продаже с правительствами по крайней мере семи штатов Мексики, а также дистрибьюторами лекарств и больницами.Как сообщил Коссио, стоимость прививки для граждан будет составлять порядка 720-820 песо (2700-3100 руб.) в зависимости от того, кто и где будет ее ставить. Предприниматель хотел бы продать всю партию в Мексике, но не исключает возможности поставок в другие Латинской Америки, такие как Аргентина.В комментарии изданию Mural, опубликованном также в пятницу, бизнесмен сообщил, что "получил исключительное право на распространение через компанию Construmedic российской вакцины "Спутник V" в Мексике, Центральной и Южной Америке".При этом источник РИА Новости в секторе здравоохранения Мексики, знакомый с ситуацией, назвал утверждения предпринимателя о покупке вакцины ложными и опроверг наличие у него права на дистрибуцию российской вакцины в регионе.Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris.Кампания вакцинации COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц, для этих целей власти на начальном этапе использовали препарат от Pfizer.На следующей неделе власти Мексики ожидают поставки первой партии "Спутник V" в количестве 400 тысяч доз и начала централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны. "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Россияне прививаются им с декабря. Исследования показали высокую эффективность и безопасность.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мексика, в мире