https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594244039.html
Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
Бизнесмен из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио заявил, что якобы приобрел два миллиона доз вакцины от COVID-19 разработки российского института... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T03:13
2021-01-23T03:13
2021-01-23T04:49
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594124588_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_6195dd8564fd0c2c181e621312d105a9.jpg
МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Бизнесмен из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио заявил, что якобы приобрел два миллиона доз вакцины от COVID-19 разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции препарата в Мексике, Центральной и Южной Америке, источники РИА Новости в секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной.По его словам, он уже ведет прямые переговоры о продаже с правительствами по крайней мере семи штатов Мексики, а также дистрибьюторами лекарств и больницами.Как сообщил Коссио, стоимость прививки для граждан будет составлять порядка 720-820 песо (2700-3100 руб.) в зависимости от того, кто и где будет ее ставить. Предприниматель хотел бы продать всю партию в Мексике, но не исключает возможности поставок в другие Латинской Америки, такие как Аргентина.В комментарии изданию Mural, опубликованном также в пятницу, бизнесмен сообщил, что "получил исключительное право на распространение через компанию Construmedic российской вакцины "Спутник V" в Мексике, Центральной и Южной Америке".При этом источник РИА Новости в секторе здравоохранения Мексики, знакомый с ситуацией, назвал утверждения предпринимателя о покупке вакцины ложными и опроверг наличие у него права на дистрибуцию российской вакцины в регионе.Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris.Кампания вакцинации COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц, для этих целей власти на начальном этапе использовали препарат от Pfizer.На следующей неделе власти Мексики ожидают поставки первой партии "Спутник V" в количестве 400 тысяч доз и начала централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны. "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Россияне прививаются им с декабря. Исследования показали высокую эффективность и безопасность.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594124588_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_77decd96e59e25843cca1ebc4fdecf19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мексика, в мире
МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости.
Бизнесмен из мексиканского штата Веракрус
Алехандро Коссио заявил, что якобы приобрел два миллиона доз вакцины от COVID-19
разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции препарата в Мексике, Центральной и Южной Америке, источники РИА Новости в секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной.
"У меня уже есть два миллиона доз вакцины "Спутник V "… Я приветствую это решение президента (разрешить закупку вакцин регионам и частным лицам - ред.), мы ждем публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского органа Cofepris", - сообщил в интервью изданию Financiero предприниматель.
По его словам, он уже ведет прямые переговоры о продаже с правительствами по крайней мере семи штатов Мексики
, а также дистрибьюторами лекарств и больницами.
Как сообщил Коссио, стоимость прививки для граждан будет составлять порядка 720-820 песо (2700-3100 руб.) в зависимости от того, кто и где будет ее ставить. Предприниматель хотел бы продать всю партию в Мексике, но не исключает возможности поставок в другие Латинской Америки, такие как Аргентина
.
В комментарии изданию Mural
, опубликованном также в пятницу, бизнесмен сообщил, что "получил исключительное право на распространение через компанию Construmedic российской вакцины "Спутник V" в Мексике, Центральной и Южной Америке".
При этом источник РИА Новости в секторе здравоохранения Мексики, знакомый с ситуацией, назвал утверждения предпринимателя о покупке вакцины ложными и опроверг наличие у него права на дистрибуцию российской вакцины в регионе.
Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris.
Кампания вакцинации COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц, для этих целей власти на начальном этапе использовали препарат от Pfizer.
На следующей неделе власти Мексики ожидают поставки первой партии "Спутник V" в количестве 400 тысяч доз и начала централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Россияне прививаются им с декабря. Исследования показали высокую эффективность и безопасность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.