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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/ukhan-1594255305.html
Россиянка рассказала о жизни в Ухане в разгар пандемии
Россиянка рассказала о жизни в Ухане в разгар пандемии
Китайский Ухань в начале прошлого года стал городом, откуда многие стремились сбежать, но россиянка Елена была в числе тех, кто сознательно отказался от... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T10:20
2021-01-23T10:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хубэй
китай
тюменская область
ухань
в мире
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УХАНЬ (Китай), 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайский Ухань в начале прошлого года стал городом, откуда многие стремились сбежать, но россиянка Елена была в числе тех, кто сознательно отказался от эвакуации. Спустя год она рассказала РИА Новости о мотивах своего решения, об отношении к себе со стороны местных и возвращении города к нормальной жизни.Ровно год назад 23 января 2020 года в 10.00 по местному времени город Ухань с населением в 11 миллионов человек был фактически изолирован от внешнего мира из-за эпидемии COVID-19.В городе было остановлено транспортное сообщение, населению запретили выходить на улицу, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций были отменены. Въехать в Ухань без веских причин было крайне сложно, а покинуть его – практически невозможно. Для всего мира тогда подобные меры казались беспрецедентными, власти других стран активно готовили эвакуацию своих граждан. Карантин с Уханя сняли 8 апреля, на сегодняшний день там официально нет ни одного зараженного COVID.Россия 5 февраля вывезла из провинции Хубэй в Тюменскую область 144 человека, но Елена, которая работает преподавателем в одном из университетов Уханя уже несколько лет, от эвакуации отказалась. В разговоре с РИА Новости она поделилась, что "многие до сих пор не понимают, почему я осталась".Она подчеркнула, что для нее "решение остаться было однозначно правильным".Страха не былоМысленно возвращаясь к началу эпидемии, Елена отмечает, что довольно сложно выделить что-то одно, но вспоминает, что "почему-то не было страха, была полная растерянность и даже потерянность, было непонятно, что делать дальше, ведь никто не знал, что это такое, как к этому относиться, насколько это опасно".Россиянка также вспомнила, что в то время для нее очень важна была поддержка и помощь друзей.Продленный карантинКарантин с Уханя сняли в начале апреля, однако далеко не все смогли тут же свободно выйти в город.Руководство университета, по ее словам, объясняло это необходимостью обеспечения безопасности.Елена отметила, что семестр в этом году начался позже, 14 сентября, и для многих, кто уехал, большой проблемой стал вопрос, как вернуться обратно."Многие мои коллеги не могут вернуться, а работать онлайн — это каторга, второй раз ни за что, если б это растянулось на еще один семестр, я бы с ума сошла", - добавила россиянка.Она подчеркнула, что в университете уже очень давно нет случаев, маски скорее носят для самоуспокоения, а обязательного требования сидеть в масках на лекциях нет.Отвечая на вопрос о том, можно ли ей ездить в другие города Китая, Елена сообщила, что "прямого запрета ездить по Китаю не поступало, но думаю, что это нежелательно, и, если честно, и не особо хочется, учитывая, что ситуация в разных провинциях разная, не хочется создавать проблем себе и университету".Смотрят с осторожностьюЭпидемия повлияла на жизнь и жителей Уханя, как рассказала Елена, люди стали более осторожные, стараются держать дистанцию, практически все ходят в масках.Отвечая на вопрос о том, как люди на улицах Уханя относятся лично к ней, Елена отметила, что "всякое бывало, некоторые как-то сильно реагируют на меня, как на иностранку, есть и те, кто, завидя меня издалека, надевают маску, хотя до этого шли без нее, но таких людей единицы".Она также добавила, что жители Уханя, конечно, чувствуют обиду за то, что некоторые люди и страны обвиняют их в начале эпидемии, что вирус называют "уханьским".Страшно за домЕлена рассказала, что сейчас с большой тревогой следит за ситуацией в России."Мне, конечно, страшно за дом, у меня мама, родственники, друзья в России, есть те, кто переболел. Я даже боюсь открывать новости, цифры о росте числа заболевших меня пугают. Мне так не было страшно читать об Ухане, я знала, что сижу дома, никуда не выхожу, да мы тогда и не знали, чего бояться, только потом стало понятно, что все это серьезно", - поделилась она.Россиянка также отметила, что, как ни странно, "некоторые до сих пор не до конца понимают, что это за вещи, что нужно быть максимально осторожным и максимально аккуратным, некоторые думают, что это что-то легкое, что-то придуманное, что-то далекое".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хубэй, китай, тюменская область, ухань, в мире

Россиянка рассказала о жизни в Ухане в разгар пандемии

10:20 23.01.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
Экспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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УХАНЬ (Китай), 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайский Ухань в начале прошлого года стал городом, откуда многие стремились сбежать, но россиянка Елена была в числе тех, кто сознательно отказался от эвакуации. Спустя год она рассказала РИА Новости о мотивах своего решения, об отношении к себе со стороны местных и возвращении города к нормальной жизни.
Ровно год назад 23 января 2020 года в 10.00 по местному времени город Ухань с населением в 11 миллионов человек был фактически изолирован от внешнего мира из-за эпидемии COVID-19.
В городе было остановлено транспортное сообщение, населению запретили выходить на улицу, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций были отменены. Въехать в Ухань без веских причин было крайне сложно, а покинуть его – практически невозможно. Для всего мира тогда подобные меры казались беспрецедентными, власти других стран активно готовили эвакуацию своих граждан. Карантин с Уханя сняли 8 апреля, на сегодняшний день там официально нет ни одного зараженного COVID.
Россия 5 февраля вывезла из провинции Хубэй в Тюменскую область 144 человека, но Елена, которая работает преподавателем в одном из университетов Уханя уже несколько лет, от эвакуации отказалась. В разговоре с РИА Новости она поделилась, что "многие до сих пор не понимают, почему я осталась".
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"Если бы я эвакуировалась, приехала бы тогда домой, а через некоторое время в моем городе появились бы зараженные, я бы думала, что это моя вина, что я могу быть бессимптомным носителем, болезнь и жизни людей были бы на моей совести. Это была одна из причин, по которая я отказалась от эвакуации. Заранее было уже понятно, что можно это привезти домой", - рассказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что для нее "решение остаться было однозначно правильным".

Страха не было

Мысленно возвращаясь к началу эпидемии, Елена отмечает, что довольно сложно выделить что-то одно, но вспоминает, что "почему-то не было страха, была полная растерянность и даже потерянность, было непонятно, что делать дальше, ведь никто не знал, что это такое, как к этому относиться, насколько это опасно".
"В этой ситуации просто не понимаешь, что делать, но мне кажется, что русского человека в принципе сложно напугать, моя американская коллега была в панике, сильно нервничала, особенно она боялась, когда в городе были военные, и, по-моему, одна я была спокойна "как в танке". Я понимала, что на ситуацию я повлиять никак не могу, и незачем разводить панику", - поделилась она.
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Россиянка также вспомнила, что в то время для нее очень важна была поддержка и помощь друзей.
"У меня достаточно много китайских друзей, которые живут в других городах, они постоянно были на связи, постоянно спрашивали, давали советы, информировали меня о ситуации в Ухане, отслеживая информацию, держали меня в курсе. И с коллегами интересный опыт был, в общежитии осталось только три преподавателя, мы все из разных стран, за время карантина мы не озлобились, не перессорились. Мы всегда были на связи, поддерживали друг друга и помогали. Вот это очень запомнилось", - добавила она.

Продленный карантин

Карантин с Уханя сняли в начале апреля, однако далеко не все смогли тут же свободно выйти в город.
"В апреле нас не открыли, мы так и сидели по своим норкам, из кампуса иностранным преподавателям разрешили выходить с середины июня. А студентам вообще не так давно разрешили выходить с территории университета, примерно полтора-два месяца назад. Конечно, если у них были какие-то острые нужды, например, родственников встретить, телефон или компьютер починить, они могли получить специальное разрешение на выход, а просто покидать кампус они не могли", - рассказала Елена.
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Руководство университета, по ее словам, объясняло это необходимостью обеспечения безопасности.
"С одной стороны, наверное, можно понять, на территории много детей, здесь и детсад, и школа, если хотя бы один человек принесет инфекцию в университет откуда-нибудь, то будет хуже, чем было, поэтому они держали до последнего, перестраховывались", - добавила она.
Елена отметила, что семестр в этом году начался позже, 14 сентября, и для многих, кто уехал, большой проблемой стал вопрос, как вернуться обратно.
"Многие мои коллеги не могут вернуться, а работать онлайн — это каторга, второй раз ни за что, если б это растянулось на еще один семестр, я бы с ума сошла", - добавила россиянка.
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Она подчеркнула, что в университете уже очень давно нет случаев, маски скорее носят для самоуспокоения, а обязательного требования сидеть в масках на лекциях нет.
Отвечая на вопрос о том, можно ли ей ездить в другие города Китая, Елена сообщила, что "прямого запрета ездить по Китаю не поступало, но думаю, что это нежелательно, и, если честно, и не особо хочется, учитывая, что ситуация в разных провинциях разная, не хочется создавать проблем себе и университету".

Смотрят с осторожностью

Эпидемия повлияла на жизнь и жителей Уханя, как рассказала Елена, люди стали более осторожные, стараются держать дистанцию, практически все ходят в масках.
"Мне кажется, что жизнь в городе очень быстро восстановилась, можно сказать, что все уже все вернулось в обычный режим, если бы не люди в масках, по Уханю было бы трудно догадаться, что год назад здесь было такое", - отметила собеседница агентства.
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Отвечая на вопрос о том, как люди на улицах Уханя относятся лично к ней, Елена отметила, что "всякое бывало, некоторые как-то сильно реагируют на меня, как на иностранку, есть и те, кто, завидя меня издалека, надевают маску, хотя до этого шли без нее, но таких людей единицы".
Она также добавила, что жители Уханя, конечно, чувствуют обиду за то, что некоторые люди и страны обвиняют их в начале эпидемии, что вирус называют "уханьским".
"Мне кажется, что обида есть, но, к счастью, на обычных людей она не выливается. Люди понимают, что это не отношение человека к человеку, а отношения между государствами, где много сложных моментов", - указала она.

Страшно за дом

Елена рассказала, что сейчас с большой тревогой следит за ситуацией в России.
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"Мне, конечно, страшно за дом, у меня мама, родственники, друзья в России, есть те, кто переболел. Я даже боюсь открывать новости, цифры о росте числа заболевших меня пугают. Мне так не было страшно читать об Ухане, я знала, что сижу дома, никуда не выхожу, да мы тогда и не знали, чего бояться, только потом стало понятно, что все это серьезно", - поделилась она.
Россиянка также отметила, что, как ни странно, "некоторые до сих пор не до конца понимают, что это за вещи, что нужно быть максимально осторожным и максимально аккуратным, некоторые думают, что это что-то легкое, что-то придуманное, что-то далекое".
"В университете меня спрашивали, поеду ли я домой на каникулы, но я думаю, что, уехав, уже не вернешься, здесь мне все говорят, что это правильно, потому что Ухань сейчас, наверное, самое безопасное место", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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