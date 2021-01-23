https://ria.ru/20210123/ukhan-1594255305.html

Россиянка рассказала о жизни в Ухане в разгар пандемии

Россиянка рассказала о жизни в Ухане в разгар пандемии

Китайский Ухань в начале прошлого года стал городом, откуда многие стремились сбежать, но россиянка Елена была в числе тех, кто сознательно отказался от... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:20

2021-01-23T10:20

2021-01-23T10:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

хубэй

китай

тюменская область

ухань

в мире

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УХАНЬ (Китай), 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайский Ухань в начале прошлого года стал городом, откуда многие стремились сбежать, но россиянка Елена была в числе тех, кто сознательно отказался от эвакуации. Спустя год она рассказала РИА Новости о мотивах своего решения, об отношении к себе со стороны местных и возвращении города к нормальной жизни.Ровно год назад 23 января 2020 года в 10.00 по местному времени город Ухань с населением в 11 миллионов человек был фактически изолирован от внешнего мира из-за эпидемии COVID-19.В городе было остановлено транспортное сообщение, населению запретили выходить на улицу, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций были отменены. Въехать в Ухань без веских причин было крайне сложно, а покинуть его – практически невозможно. Для всего мира тогда подобные меры казались беспрецедентными, власти других стран активно готовили эвакуацию своих граждан. Карантин с Уханя сняли 8 апреля, на сегодняшний день там официально нет ни одного зараженного COVID.Россия 5 февраля вывезла из провинции Хубэй в Тюменскую область 144 человека, но Елена, которая работает преподавателем в одном из университетов Уханя уже несколько лет, от эвакуации отказалась. В разговоре с РИА Новости она поделилась, что "многие до сих пор не понимают, почему я осталась".Она подчеркнула, что для нее "решение остаться было однозначно правильным".Страха не былоМысленно возвращаясь к началу эпидемии, Елена отмечает, что довольно сложно выделить что-то одно, но вспоминает, что "почему-то не было страха, была полная растерянность и даже потерянность, было непонятно, что делать дальше, ведь никто не знал, что это такое, как к этому относиться, насколько это опасно".Россиянка также вспомнила, что в то время для нее очень важна была поддержка и помощь друзей.Продленный карантинКарантин с Уханя сняли в начале апреля, однако далеко не все смогли тут же свободно выйти в город.Руководство университета, по ее словам, объясняло это необходимостью обеспечения безопасности.Елена отметила, что семестр в этом году начался позже, 14 сентября, и для многих, кто уехал, большой проблемой стал вопрос, как вернуться обратно."Многие мои коллеги не могут вернуться, а работать онлайн — это каторга, второй раз ни за что, если б это растянулось на еще один семестр, я бы с ума сошла", - добавила россиянка.Она подчеркнула, что в университете уже очень давно нет случаев, маски скорее носят для самоуспокоения, а обязательного требования сидеть в масках на лекциях нет.Отвечая на вопрос о том, можно ли ей ездить в другие города Китая, Елена сообщила, что "прямого запрета ездить по Китаю не поступало, но думаю, что это нежелательно, и, если честно, и не особо хочется, учитывая, что ситуация в разных провинциях разная, не хочется создавать проблем себе и университету".Смотрят с осторожностьюЭпидемия повлияла на жизнь и жителей Уханя, как рассказала Елена, люди стали более осторожные, стараются держать дистанцию, практически все ходят в масках.Отвечая на вопрос о том, как люди на улицах Уханя относятся лично к ней, Елена отметила, что "всякое бывало, некоторые как-то сильно реагируют на меня, как на иностранку, есть и те, кто, завидя меня издалека, надевают маску, хотя до этого шли без нее, но таких людей единицы".Она также добавила, что жители Уханя, конечно, чувствуют обиду за то, что некоторые люди и страны обвиняют их в начале эпидемии, что вирус называют "уханьским".Страшно за домЕлена рассказала, что сейчас с большой тревогой следит за ситуацией в России."Мне, конечно, страшно за дом, у меня мама, родственники, друзья в России, есть те, кто переболел. Я даже боюсь открывать новости, цифры о росте числа заболевших меня пугают. Мне так не было страшно читать об Ухане, я знала, что сижу дома, никуда не выхожу, да мы тогда и не знали, чего бояться, только потом стало понятно, что все это серьезно", - поделилась она.Россиянка также отметила, что, как ни странно, "некоторые до сих пор не до конца понимают, что это за вещи, что нужно быть максимально осторожным и максимально аккуратным, некоторые думают, что это что-то легкое, что-то придуманное, что-то далекое".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594247245.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/meteozavisimost-1594196147.html

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594240992.html

https://ria.ru/20210122/gepatit-1594217170.html

https://ria.ru/20210122/vaccine-1594230216.html

хубэй

китай

тюменская область

ухань

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