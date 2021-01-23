https://ria.ru/20210123/turtsiya-1594212241.html

В Турции решили снести часть города ради туристов

В Турции решили снести часть города ради туристов

Власти Турции решили снести не менее 240 построек в городе Мардин, чтобы туристы могли наблюдать аутентичную картину исторического центра, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T00:15

2021-01-23T00:15

2021-01-23T00:15

туризм

туризм

туристы

мардин (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

турция

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Турции решили снести не менее 240 построек в городе Мардин, чтобы туристы могли наблюдать аутентичную картину исторического центра, сообщает АТОР. Это направление становится все более популярным у иностранных гостей: с 2012 до 2019-ого число путешественников, приезжающих в город, выросло с двух до пяти миллионов в год. Туры в Месопотамию с посещением Мардина как одного из ключевых пунктов программы начали в 2020 году формировать и российские операторы.Здесь соседствуют здания сельджукского периода, эпохи Артукидов и Османской империи, рядом стоят древние церкви различных христианских конфессий и мечети с медресе, старинные дома и особняки турецких, арабских, йезидских, армянских, сирийских семей. В XX веке на территории старого Мардина появились и многочисленные коммерческие и технические строения, совсем не соответствующие облику восточного средневекового городка.В конце января министерство окружающей среды и урбанизма Турции выделило десять миллионов турецких лир (около 100 миллионов рублей) на снос 240 построек, "которые портят историческую картину". Губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ сообщил турецким СМИ, что деньги на проект уже получены, и работы начнутся в ближайшие недели. "Самому молодому из наших исторических зданий – 400 лет. Но бетонные постройки и сооружения действительно "разбивают" панораму и создают уродливый образ города", — сказал Озгюр Гюнгёр, президент местной Ассоциации туризма и отельеров. По словам Мехмета Башира Гюнеша, президента Ассоциации сохранения ценностей Мардина, проект будет способствовать и развитию местного бизнеса. В городе есть старинные сооружения, террасы которых используются в качестве кафе или апарт-отелей. "Если туризм активизируется, от этого выиграют все – и туркомпании, и отели, и рестораны, и те, кто продает сувениры. Все это, в свою очередь, приведет к экономическому оживлению в городе", – считает он.

https://ria.ru/20210122/yaponiya-1594031764.html

мардин (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, мардин (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), турция