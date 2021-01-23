На Невском проспекте в Петербурге восстановили движение транспорта
16:48 23.01.2021 (обновлено: 16:50 23.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге приостанавливалось после 15.00 из-за скопления людей, с 16.00 мск восстанавливается, сообщает городской комитет по транспорту.
"С 14.55 из-за большого скопления людей силами ГИБДД было перекрыто движение троллейбусов на Невском проспекте от Дворцовой площади до Садовой улицы. Информация о приостановке движения наземного транспорта по Невскому проспекту в 15.16 соответствовала действительности. Причина приостановки движения – перемещение колонны людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 15.41 мск движение общественного транспорта отводили на объездные трассы.
"С 15.50 движение троллейбусов по Невскому проспекту постепенно начало возобновляться. С 16.00 движение общественного транспорта на Невском проспекте восстанавливается", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 15.05 вестибюль станция "Адмиралтейская" открыли на выход и на вход.
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