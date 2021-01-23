Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/transport-1594295506.html
На Невском проспекте в Петербурге восстановили движение транспорта
На Невском проспекте в Петербурге восстановили движение транспорта
Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге приостанавливалось после 15.00 из-за скопления людей, с 16.00 мск восстанавливается,... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:48
2021-01-23T16:50
алексей навальный
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594294594_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_5f5e1591e3b9aba2a5983bb395514a8b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге приостанавливалось после 15.00 из-за скопления людей, с 16.00 мск восстанавливается, сообщает городской комитет по транспорту.Отмечается, что в 15.41 мск движение общественного транспорта отводили на объездные трассы."С 15.50 движение троллейбусов по Невскому проспекту постепенно начало возобновляться. С 16.00 движение общественного транспорта на Невском проспекте восстанавливается", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что в 15.05 вестибюль станция "Адмиралтейская" открыли на выход и на вход.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594294594_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a2fcd547c52b0c5f2e59859ec4d14cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, санкт-петербург, происшествия

На Невском проспекте в Петербурге восстановили движение транспорта

16:48 23.01.2021 (обновлено: 16:50 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге приостанавливалось после 15.00 из-за скопления людей, с 16.00 мск восстанавливается, сообщает городской комитет по транспорту.

"С 14.55 из-за большого скопления людей силами ГИБДД было перекрыто движение троллейбусов на Невском проспекте от Дворцовой площади до Садовой улицы. Информация о приостановке движения наземного транспорта по Невскому проспекту в 15.16 соответствовала действительности. Причина приостановки движения – перемещение колонны людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15.41 мск движение общественного транспорта отводили на объездные трассы.
"С 15.50 движение троллейбусов по Невскому проспекту постепенно начало возобновляться. С 16.00 движение общественного транспорта на Невском проспекте восстанавливается", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 15.05 вестибюль станция "Адмиралтейская" открыли на выход и на вход.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 08:00
Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
 
Алексей НавальныйСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния