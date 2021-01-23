https://ria.ru/20210123/transport-1594295506.html

На Невском проспекте в Петербурге восстановили движение транспорта

На Невском проспекте в Петербурге восстановили движение транспорта

Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге приостанавливалось после 15.00 из-за скопления людей, с 16.00 мск восстанавливается,... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:48

2021-01-23T16:48

2021-01-23T16:50

алексей навальный

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге приостанавливалось после 15.00 из-за скопления людей, с 16.00 мск восстанавливается, сообщает городской комитет по транспорту.Отмечается, что в 15.41 мск движение общественного транспорта отводили на объездные трассы."С 15.50 движение троллейбусов по Невскому проспекту постепенно начало возобновляться. С 16.00 движение общественного транспорта на Невском проспекте восстанавливается", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что в 15.05 вестибюль станция "Адмиралтейская" открыли на выход и на вход.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, санкт-петербург, происшествия