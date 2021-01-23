https://ria.ru/20210123/tramp-1594251674.html

NYT: Трамп хотел уволить и.о. главы минюста, чтобы изменить итоги выборов

NYT: Трамп хотел уволить и.о. главы минюста, чтобы изменить итоги выборов

Бывший президент США Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту разрабатывал план по смене и.о. главы минюста на более лояльного ему человека, чтобы... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T09:09

2021-01-23T09:09

2021-01-23T09:09

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту разрабатывал план по смене и.о. главы минюста на более лояльного ему человека, чтобы отменить итоги президентских выборов в Джорджии, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации экс-главы государства.Как отмечает издание, один из сотрудников министерства юстиции юрист Джеффри Кларк "разработал с Трампом план по смещению Джеффри Розена с должности исполняющего обязанности генерального прокурора (он же глава минюста – ред.) и применения полномочий министерства для того, чтобы вынудить парламентариев штата Джорджия отменить результаты президентских выборов". Газета подчеркивает, что такой план был придуман, поскольку Розен отвечал отказом на просьбы Трампа, касающиеся способов изменения итогов голосования.По данным источников, одной из главных причин, заставивших Трампа передумать, стало решение представителей минюста, решивших массово подать в отставку, если Розен будет смещен. Кларк, о котором упоминали источники, отрицает свое участник в плане по отставке и.о. главы минюста. Трамп от комментариев отказался.На прошедших в ноябре президентских выборах в США Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена прошла 20 января.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kabinet-1594215901.html

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире