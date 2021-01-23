https://ria.ru/20210123/test-sistema-1594262419.html

В России начнут применять тест-систему измерения вирусной нагрузки

В России начнут применять тест-систему измерения вирусной нагрузки

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на регистрации в Росздравнадзоре находится тест-система для измерения вирусной нагрузки. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:39

2021-01-23T11:39

2021-01-23T12:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на регистрации в Росздравнадзоре находится тест-система для измерения вирусной нагрузки.Она также показала наборы для измерения поствакцинального иммунитета после вакцин центра Гамалеи и центра "Вектор". В наборах есть инструкции, следуя которым сделать такой тест можно самостоятельно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество