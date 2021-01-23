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В России начнут применять тест-систему измерения вирусной нагрузки
В России начнут применять тест-систему измерения вирусной нагрузки
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на регистрации в Росздравнадзоре находится тест-система для измерения вирусной нагрузки. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:39
2021-01-23T11:39
2021-01-23T12:39
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татьяна голикова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на регистрации в Росздравнадзоре находится тест-система для измерения вирусной нагрузки.Она также показала наборы для измерения поствакцинального иммунитета после вакцин центра Гамалеи и центра "Вектор". В наборах есть инструкции, следуя которым сделать такой тест можно самостоятельно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество