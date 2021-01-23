https://ria.ru/20210123/strelba-1594275031.html

Житель Нижнего Новгорода трижды выстрелил в женщину

Житель Нижнего Новгорода трижды выстрелил в женщину

Двадцатилетний мужчина попытался застрелить женщину в квартире в Нижнем Новгороде, а после покончил с собой, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство,... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:47

2021-01-23T13:47

2021-01-23T13:47

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Двадцатилетний мужчина попытался застрелить женщину в квартире в Нижнем Новгороде, а после покончил с собой, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Утром 23 в квартире дома по улице Рыбакова Сормовского района Нижнего Новгорода в ходе ссоры 20-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из незарегистрированного огнестрельного оружия в женщину, а затем свел счеты с жизнью. 33-летняя пострадавшая доставлена в городскую больницу, состояние тяжелое, за ее жизнь борются медики.По предварительным данным, квартиру, в которой произошла трагедия, арендовал погибший мужчина.

https://ria.ru/20210115/vystrel-1593175672.html

нижний новгород

нижегородская область

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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия