https://ria.ru/20210123/ssha-1594245299.html

Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене

Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене

Тон и стиль внешней политики США при Джо Байдене изменится, однако политическое наследие "трампизма" продолжит влиять на внешнюю политику Вашингтона, считает... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T04:28

2021-01-23T04:28

2021-01-23T04:28

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Тон и стиль внешней политики США при Джо Байдене изменится, однако политическое наследие "трампизма" продолжит влиять на внешнюю политику Вашингтона, считает старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.Эксперт полагает, что в ближайшие 100 дней администрация Байдена может сформулировать и обнародовать новый политический курс по целому ряду вопросов, включая борьбу с эпидемией и восстановление экономки.Он указал, что в первый день своего президентства Байден не только выполнил обещания, которые он давал американским избирателям в ходе предвыборной кампании, но также послал четкий сигнал внешнему миру о намерении скорректировать политику Трампа "Америка прежде всего", вернуться к мультилатерализму, восстановить международный имидж США."В ближайшие четыре года тон и стиль внешней политики США существенно изменятся. Основными особенностями внешней политики администрации Байдена станут относительная рациональность, стабильность, предсказуемость, ориентированность на сотрудничество в условиях конкуренции, пристальное внимание к вопросу прав человека и идеологии", полагает аналитик.По его мнению, мир, вероятно, увидит, что под руководством Байдена США вернутся к многосторонним соглашениям и в международные организации, Байден, указал он, будет много работать, чтобы переломить ситуацию, в которой оказались США, что поспособствует продвижению международного сотрудничества и изменит присущую США времен Трампа манеру атаковать по всем направлениям и прибегать к психологической травле других стран.Цянь Фэн указал, что целая серия политических инцидентов, произошедших в США с прошлого года, будь то конфликты из-за голосования на президентских выборах или беспорядки в здании Конгресса, "все это заставляет мир все больше и больше сомневаться в лидерстве, авторитете и даже в политической системе США"."На протяжении долгого времени США в других странах пропагандировали защиту верховенства закона, агитировали за завершение и передачу государственной власти путем выборов, за обеспечение гарантии того, что военные не вмешаются и не свергнут правительство из-за недовольства результатами выборов. Сегодня же международное сообщество призывает американцев соблюдать закон, уважать результаты выборов и осуществить мирную передачу власти", - отметил эксперт.По его словам, в международном сообществе есть мнение, что когда администрация Байдена будет стремиться продвигать в мире "демократические ценности", другие страны будут относиться к США с подозрением и сомнением."В долгосрочной перспективе этот инцидент нанес тяжелый удар не только по имиджу США, но по системе, которой западные страны всегда гордились", - указал Цянь Фэн.

https://ria.ru/20210120/itogi-1593779128.html

https://ria.ru/20210103/pompeo-1591915683.html

https://ria.ru/20201218/tramp-1589837642.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире