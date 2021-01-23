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Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
Тон и стиль внешней политики США при Джо Байдене изменится, однако политическое наследие "трампизма" продолжит влиять на внешнюю политику Вашингтона, считает... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T04:28
2021-01-23T04:28
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Тон и стиль внешней политики США при Джо Байдене изменится, однако политическое наследие "трампизма" продолжит влиять на внешнюю политику Вашингтона, считает старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.Эксперт полагает, что в ближайшие 100 дней администрация Байдена может сформулировать и обнародовать новый политический курс по целому ряду вопросов, включая борьбу с эпидемией и восстановление экономки.Он указал, что в первый день своего президентства Байден не только выполнил обещания, которые он давал американским избирателям в ходе предвыборной кампании, но также послал четкий сигнал внешнему миру о намерении скорректировать политику Трампа "Америка прежде всего", вернуться к мультилатерализму, восстановить международный имидж США."В ближайшие четыре года тон и стиль внешней политики США существенно изменятся. Основными особенностями внешней политики администрации Байдена станут относительная рациональность, стабильность, предсказуемость, ориентированность на сотрудничество в условиях конкуренции, пристальное внимание к вопросу прав человека и идеологии", полагает аналитик.По его мнению, мир, вероятно, увидит, что под руководством Байдена США вернутся к многосторонним соглашениям и в международные организации, Байден, указал он, будет много работать, чтобы переломить ситуацию, в которой оказались США, что поспособствует продвижению международного сотрудничества и изменит присущую США времен Трампа манеру атаковать по всем направлениям и прибегать к психологической травле других стран.Цянь Фэн указал, что целая серия политических инцидентов, произошедших в США с прошлого года, будь то конфликты из-за голосования на президентских выборах или беспорядки в здании Конгресса, "все это заставляет мир все больше и больше сомневаться в лидерстве, авторитете и даже в политической системе США"."На протяжении долгого времени США в других странах пропагандировали защиту верховенства закона, агитировали за завершение и передачу государственной власти путем выборов, за обеспечение гарантии того, что военные не вмешаются и не свергнут правительство из-за недовольства результатами выборов. Сегодня же международное сообщество призывает американцев соблюдать закон, уважать результаты выборов и осуществить мирную передачу власти", - отметил эксперт.По его словам, в международном сообществе есть мнение, что когда администрация Байдена будет стремиться продвигать в мире "демократические ценности", другие страны будут относиться к США с подозрением и сомнением."В долгосрочной перспективе этот инцидент нанес тяжелый удар не только по имиджу США, но по системе, которой западные страны всегда гордились", - указал Цянь Фэн.
https://ria.ru/20210120/itogi-1593779128.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене

04:28 23.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Тон и стиль внешней политики США при Джо Байдене изменится, однако политическое наследие "трампизма" продолжит влиять на внешнюю политику Вашингтона, считает старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.
В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.
"С одной стороны, Байден хочет показать США, что новое правительство будет уделять приоритетное внимание "лечению ран и болезней" внутри страны, оно не только примет более серьезный и научный подход к вопросу сдерживания эпидемии коронавируса, но также пойдет по совершенно иному пути, нежели администрация Трампа, в вопросах обеспечения расового равенства и преодоления усилившихся в последние годы расовых противоречий", - заявил Цянь Фэн РИА Новости.
Эксперт полагает, что в ближайшие 100 дней администрация Байдена может сформулировать и обнародовать новый политический курс по целому ряду вопросов, включая борьбу с эпидемией и восстановление экономки.
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Он указал, что в первый день своего президентства Байден не только выполнил обещания, которые он давал американским избирателям в ходе предвыборной кампании, но также послал четкий сигнал внешнему миру о намерении скорректировать политику Трампа "Америка прежде всего", вернуться к мультилатерализму, восстановить международный имидж США.
"В ближайшие четыре года тон и стиль внешней политики США существенно изменятся. Основными особенностями внешней политики администрации Байдена станут относительная рациональность, стабильность, предсказуемость, ориентированность на сотрудничество в условиях конкуренции, пристальное внимание к вопросу прав человека и идеологии", полагает аналитик.
По его мнению, мир, вероятно, увидит, что под руководством Байдена США вернутся к многосторонним соглашениям и в международные организации, Байден, указал он, будет много работать, чтобы переломить ситуацию, в которой оказались США, что поспособствует продвижению международного сотрудничества и изменит присущую США времен Трампа манеру атаковать по всем направлениям и прибегать к психологической травле других стран.
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"В настоящее время в американском обществе произошел явный разрыв, и политическое наследие "трампизма" продолжит влиять на американскую внешнюю политику. Отношения США и остального мира, возможно, уже не смогут стать такими, как прежде, даже если Байден этого и желает", - подчеркнул он.
Цянь Фэн указал, что целая серия политических инцидентов, произошедших в США с прошлого года, будь то конфликты из-за голосования на президентских выборах или беспорядки в здании Конгресса, "все это заставляет мир все больше и больше сомневаться в лидерстве, авторитете и даже в политической системе США".
"На протяжении долгого времени США в других странах пропагандировали защиту верховенства закона, агитировали за завершение и передачу государственной власти путем выборов, за обеспечение гарантии того, что военные не вмешаются и не свергнут правительство из-за недовольства результатами выборов. Сегодня же международное сообщество призывает американцев соблюдать закон, уважать результаты выборов и осуществить мирную передачу власти", - отметил эксперт.
По его словам, в международном сообществе есть мнение, что когда администрация Байдена будет стремиться продвигать в мире "демократические ценности", другие страны будут относиться к США с подозрением и сомнением.
"В долгосрочной перспективе этот инцидент нанес тяжелый удар не только по имиджу США, но по системе, которой западные страны всегда гордились", - указал Цянь Фэн.
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