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Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
Уже всего удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных, сообщает Роскомнадзор в своем аккаунте в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:43
2021-01-23T14:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уже всего удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных, сообщает Роскомнадзор в своем аккаунте в Telegram."Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму", - говорится в сообщении."На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно", - отметили в ведомстве.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях

14:43 23.01.2021 (обновлено: 14:48 23.01.2021)
 
© AP Photo / Jenny KaneИконки социальных сетей на экране телефона
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© AP Photo / Jenny Kane
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уже всего удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных, сообщает Роскомнадзор в своем аккаунте в Telegram.
"Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму", - говорится в сообщении.
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"На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно", - отметили в ведомстве.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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