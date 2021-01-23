https://ria.ru/20210123/sotsseti-1594280736.html

Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях

Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях

Уже всего удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных, сообщает Роскомнадзор в своем аккаунте в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:43

2021-01-23T14:43

2021-01-23T14:48

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уже всего удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных, сообщает Роскомнадзор в своем аккаунте в Telegram."Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму", - говорится в сообщении."На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество