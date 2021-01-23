https://ria.ru/20210123/sobol-1594300707.html

В Москве задержали Любовь Соболь

В Москве задержали Любовь Соболь

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь задержана на Пушкинской площади в Москве за повторное нарушение порядка... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:27

2021-01-23T17:27

2021-01-23T17:36

фонд борьбы с коррупцией

генеральная прокуратура рф

любовь соболь

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь задержана на Пушкинской площади в Москве за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сейчас она находится в ОВД, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Накануне суд оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей.Протокол на Соболь, которую задержали накануне и продержали в отделе полиции несколько часов, составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции). Речь идет о призывах приходить на несогласованную акцию в Москве 23 января.Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток. Так как Соболь – мать малолетнего ребенка, арест ей не грозил.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/otvet-1594300012.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, генеральная прокуратура рф, любовь соболь, москва, происшествия