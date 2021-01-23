Эксперт оценил возможные сроки начала переговоров по ДСНВ
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новой администрации США может потребоваться время для начала переговоров с Россией по возобновлению договора СНВ, но команда Байдена выразила готовность вступить в диалог как можно скорее, заявил РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.
Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия приветствует настрой новой администрации Соединенных Штатов продлить договор.
"Может пройти некоторое время, прежде чем новая американская администрация назначит всех переговорщиков и, в случае необходимости, подтвердит их в Сенате США, но команда по переходному процессу Байдена уже выразила готовность начать переговоры как можно скорее", - сказал он.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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