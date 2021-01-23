https://ria.ru/20210123/snv-1594254697.html

Эксперт оценил возможные сроки начала переговоров по ДСНВ

Эксперт оценил возможные сроки начала переговоров по ДСНВ

Новой администрации США может потребоваться время для начала переговоров с Россией по возобновлению договора СНВ, но команда Байдена выразила готовность... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:13

2021-01-23T10:13

2021-01-23T10:13

мария захарова

договор снв-3

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новой администрации США может потребоваться время для начала переговоров с Россией по возобновлению договора СНВ, но команда Байдена выразила готовность вступить в диалог как можно скорее, заявил РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия приветствует настрой новой администрации Соединенных Штатов продлить договор.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210122/sovfed-1594172289.html

сша

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мария захарова, договор снв-3, сша, в мире