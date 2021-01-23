https://ria.ru/20210123/snv-1594254399.html

Эксперт рассказал, как продление ДСНВ повлияет на отношения России и США

Эксперт рассказал, как продление ДСНВ повлияет на отношения России и США

Решение новой администрации США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) говорит о более конструктивной тенденции в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:06

2021-01-23T10:06

2021-01-23T10:06

мария захарова

договор снв-3

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение новой администрации США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) говорит о более конструктивной тенденции в отношении России, не исключено, что Байден решит пересмотреть и другие договора, заявил РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.По словам эксперта, для восстановления или замены таких соглашений может потребоваться время и конкретные рамки, "но эта тенденция, безусловно, будет более конструктивной, чем в случае с предыдущей администрацией".Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия приветствует настрой новой администрации Штатов продлить договор.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, договор снв-3, сша, в мире