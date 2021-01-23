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Эксперт рассказал, как продление ДСНВ повлияет на отношения России и США
Эксперт рассказал, как продление ДСНВ повлияет на отношения России и США
Решение новой администрации США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) говорит о более конструктивной тенденции в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T10:06
2021-01-23T10:06
мария захарова
договор снв-3
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение новой администрации США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) говорит о более конструктивной тенденции в отношении России, не исключено, что Байден решит пересмотреть и другие договора, заявил РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.По словам эксперта, для восстановления или замены таких соглашений может потребоваться время и конкретные рамки, "но эта тенденция, безусловно, будет более конструктивной, чем в случае с предыдущей администрацией".Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия приветствует настрой новой администрации Штатов продлить договор.
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мария захарова, договор снв-3, сша, в мире

Эксперт рассказал, как продление ДСНВ повлияет на отношения России и США

10:06 23.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевРакетный комплекс стратегического назначения "Тополь"
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение новой администрации США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) говорит о более конструктивной тенденции в отношении России, не исключено, что Байден решит пересмотреть и другие договора, заявил РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.
"Продление нового СНВ обеспечит некоторую гарантию стратегической стабильности и доверия, что может положительно повлиять на последующие переговоры. Этот новый климат даст возможность пересмотреть двусторонние отношения и, в частности, другие соглашения, которые были расторгнуты или отозваны администрацией (Дональда) Трампа (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу, Договор о торговле оружием, ядерная сделка с Ираном)", - заявил он.
По словам эксперта, для восстановления или замены таких соглашений может потребоваться время и конкретные рамки, "но эта тенденция, безусловно, будет более конструктивной, чем в случае с предыдущей администрацией".
Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия приветствует настрой новой администрации Штатов продлить договор.
Договор по СНВ-3 - РИА Новости, 1920, 21.06.2013
21 июня 2013, 19:25Инфографика
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
 
Мария ЗахароваДоговор СНВ-3СШАВ мире
 
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