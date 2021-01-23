Дипломат считает, что Европа должна участвовать в переговорах по СНВ-3
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
"Я согласна с президентом (Франции Эммануэлем – ред.) Макроном, (который в феврале 2020 года высказался за то, чтобы европейские страны больше не были простыми наблюдателями за процессом переговоров по ограничению ядерных вооружений – ред.). Мы приближаемся к тому моменту, когда предстоящие переговоры будут касаться ограничения числа ядерных боеголовок. Процессы контроля могут проходить на территории европейских стран-членов НАТО", - сказала она в интервью.
Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
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"Таким образом, администрация Байдена признает, что по ядерным вопросам она продолжит сотрудничать с Россией в целях большей стабильности и предсказуемости, несмотря на серьезные трудности, которые существуют (в отношениях – ред.) между Вашингтоном и Москвой", - заявила Геттемюллер.
По ее словам, в период с лета по октябрь 2020 года между РФ и США проходили переговоры "на очень высоком уровне" относительно продления СНВ-3. Однако США настаивали на механизмах контроля, которые были отклонены. По ее мнению, в противном случае Россия подписала бы договор.
Геттемюллер сказала, что пятилетний срок дает США "определенное преимущество", поскольку страна "вступает на путь модернизации ядерных сил", который Россия уже во многом завершила. При этом она считает, что продление СНВ-3 можно достичь путем простого обмена дипломатическими нотами.
Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.