https://ria.ru/20210123/snv-1594238340.html

Дипломат считает, что Европа должна участвовать в переговорах по СНВ-3

Дипломат считает, что Европа должна участвовать в переговорах по СНВ-3

Европейским странам следует перестать быть просто наблюдателями за процессом переговоров по ограничению ядерных вооружений, заявила американский дипломат,... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T00:24

2021-01-23T00:24

2021-01-23T00:24

россия

договор снв-3

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594195149_0:101:3302:1959_1920x0_80_0_0_a921456945c3f07e6509bcbb50b70717.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейским странам следует перестать быть просто наблюдателями за процессом переговоров по ограничению ядерных вооружений, заявила американский дипломат, бывшая замгоссекретаря США, экс-замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью французской газете Monde.Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.По ее словам, в период с лета по октябрь 2020 года между РФ и США проходили переговоры "на очень высоком уровне" относительно продления СНВ-3. Однако США настаивали на механизмах контроля, которые были отклонены. По ее мнению, в противном случае Россия подписала бы договор.Геттемюллер сказала, что пятилетний срок дает США "определенное преимущество", поскольку страна "вступает на путь модернизации ядерных сил", который Россия уже во многом завершила. При этом она считает, что продление СНВ-3 можно достичь путем простого обмена дипломатическими нотами.Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

https://ria.ru/20210122/sovfed-1594172289.html

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594161564.html

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594139688.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сша, в мире