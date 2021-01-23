https://ria.ru/20210123/siloviki-1594301567.html

Источник: в Москве во время несогласованных акций пострадали 39 силовиков

Источник: в Москве во время несогласованных акций пострадали 39 силовиков

В Москве во время несогласованных акций пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов, травмы не серьёзные, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:39

2021-01-23T17:39

2021-01-23T17:55

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Москве во время несогласованных акций пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов, травмы не серьёзные, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Из сотрудников правоохранительных органов пострадали 39 человек. Но травмы незначительные", - сказал собеседник агентства.Позже СК РФ сообщил, что по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы организованы доследственные проверки."Организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.По предварительным данным, 23 января в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка.В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, и дана оценка действиям лиц, их совершивших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

https://ria.ru/20210123/potasovka-1594300811.html

https://ria.ru/20210123/sotsseti-1594280736.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Участники акции стенкой напали на кордон полиции на Пушкинской площади Протестующие на Пушкинской площади в Москве стали стенкой к полиции. 2021-01-23T17:39 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия